Es una nueva infraestructura: moderna y con sistemas de seguridad. Lo que hace dos años eran restos de un edificio calcinado y lúgubre, hoy es un inmueble con olor a nuevo. Como si se tratase de una obra que se levantó desde sus cimientos.

El edificio matriz de la Contraloría General del Estado (CGE), ubicado en la avenida 6 de Diciembre, en el centro-norte de Quito, a más de 30 meses del incendio que afectó su infraestructura, está a poco tiempo de ser entregado.

Esto, tras las trabas administrativas que se presentaron desde febrero de 2020, cuando la Contraloría reclamó el pago de las pólizas de seguro contra todo riesgo de incendio, vehículos y equipos electrónicos que se habían firmado con Seguros La Unión en febrero del 2019, pues esta había puesto reparos a la indemnización.

El caso incluso llegó a apelación en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, porque la aseguradora sostenía que no se entregó toda la información (como detalles del siniestro y la cuantía de la afectación) para proceder al pago, al cual no se negaban. De acuerdo con la resolución, que falló a favor de la CGE, Seguros La Unión manifestó que la Contraloría “nunca presentó un reclamo válido, debido a que nunca se completaron los requisitos exigidos por las pólizas para atender un reclamo”.

Al final, en noviembre de 2020, se ratificó la resolución inicial y La Unión tuvo que pagar $13’017.568. Menos los deducibles contractuales y más los intereses de ley generados a la fecha de pago, la cifra entregada fue de $ 12,5 millones.

Al momento, la primera edificación, que tiene más de 60 años y siete pisos, luce con ascensores, pisos, paredes y vidrios nuevos. Aquí, los daños causados por el incendio provocaron que se pierda un poco más del 60 % de su infraestructura. La compañía encargada de la obra es Puentes y Calzados Infraestructuras S. L., a la que se le adjudicó el contrato por un monto de $8’077.668.

El rubro fue cubierto con lo recibido de la póliza de Seguros La Unión. Y el monto restante fue invertido en la compra de muebles y el arriendo de oficinas en un edificio en la zona comercial de la ciudad de Quito para que los funcionarios puedan continuar con sus labores, explicó a este Diario Rita Mejía, directora (e) de gestión de talento humano de la CGE.

La reconstrucción de la otra edificación (la ‘nueva’, como se la conoce) está a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, pues la infraestructura no estaba concluida y no había sido entregada cuando ocurrieron los incidentes en octubre del 2019. Aquí no había seguro al que se podía reclamar. “Recuerden que no estaba a nombre de la Contraloría, estaba a nombre del Cuerpo de Ingenieros y, por lo tanto, entiendo que el Estado pudo haberles dado alrededor de 11 millones de dólares”, manifestó Mejía.

Los trabajos de reconstrucción de toda la matriz de la CGE han costado $ 23’013.058 y debían estar listos a finales del año pasado e inicios de 2022, pues la obra tenía un plazo de 240 días y se inició en abril del 2021. Sin embargo, por el hallazgo de fallas durante los trabajos, el tiempo se ha extendido.

No obstante, a EXPRESO se le confirmó que a finales de mayo se entregará el edificio nuevo y a finales de junio la infraestructura antigua.

Al cierre de este reportaje, los avances alcanzan un 83 % de ejecución. Se realizan tareas de pintura y conexiones eléctricas. El nuevo inmueble cuenta con sistema de videovigilancia, salida de emergencia, sistema contra incendios, generador de electricidad, sanitarios inclusivos, entre otras instalaciones. Todo con tecnología actual, de la que carecía la antigua edificación.