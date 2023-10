Ecuatorianos que murieron en incendio de discotecas dejan tres hijos huérfanos

La comunidad de latinos en Murcia, España, llora a Rosa y Jorge, la pareja ecuatoriana que fue dada por muerta en la Fonda Milagros, una de las discotecas donde fallecieron 13 personas en un incendio, este domingo 1 de octubre.

En Caravaca de la Cruz, municipio perteneciente a Murcia y en donde se habían establecido los compatriotas, habitantes contaron al diario La Opinión que Rosa, de 32 años, participaba en un plan de empleo que precisamente se clausuró este lunes 2 y que la semana pasada estaba feliz porque iba a ir a esa discoteca.

“Era una persona muy divertida, con muchas ganas de vivir”, comentaron sus compañeras durante el minuto de silencio en la plaza del Arco.

“Se encargaba de preparar todas las celebraciones, las fiestas de nuestros cumpleaños o cualquier actividad que sirviera para reunirnos a todas”, mencionó una de las compañeras que forma parte del programa en el que se están especializando en limpieza y mantenimiento de espacios públicos.

Rosa y Jorge dejan en la orfandad a dos menores de edad (niño y niña) y a un adolescente de 16. En ese sentido, el alcalde de Caravaca, José Francisco García, explicó que “una de las prioridades es la atención a los pequeños, así como la repatriación de uno de los fallecidos”.

No le notificaron del cierre

El colombiano Juan Esteban Ramírez, dueño de Fonda Milagros, aseguró que nunca le notificaron del “cese de la actividad” del local, pese a que las autoridades dijeron que tenía una orden de cierre desde enero de 2022.

“Nunca se me transmitió que debíamos tener un cese de la actividad, un cierre, porque si a ti las autoridades o el propio dueño te dicen que debes cerrar, es ilógico que puedas seguir abriendo”, afirmó.

El fuego comenzó en la madrugada en uno de los locales del complejo de las Atalayas, una popular zona de Murcia, donde comparten espacio decenas de discotecas, locales de comida rápida y clubes nocturnos, sin que de momento se conozca como se produjo.

Apoyo de comunidad

Varias decenas de ciudadanos sudamericanos se han concentrado en la tarde de este lunes 2 de octubre en las inmediaciones de las discotecas Teatre y Fonda Milagros, de Atalayas, en las que murieron calcinadas 13 personas para expresar su solidaridad a las familias de las víctimas y apoyar a los encargados de la segunda, un local regentado por un colombiano al que la comunidad latina estaba muy unida.

Con velas, ramos de flores y varias banderas de Colombia y Nicaragua, y bajo los acordes de la canción 'Amigo', de Roberto Carlos, y otras muchas, los concentrados han ido llegando a la zona acordonada por las fuerzas de seguridad y se han acompañado los unos a los otros, como han explicado, para mostrar su dolor, su agradecimiento a Murcia y España por la acogida, y su apoyo a la "gran familia" que ha significado para todos ellos la Fonda, según coincidían todos.

Richard Uribe, de la República Dominicana, recibió el alta hospitalaria anoche tras permanecer durante toda la jornada del domingo hospitalizado por inhalación de humo a consecuencia del incendio, y esta tarde ha mostrado sus condolencias a las familias de las víctimas.

Uribe, que resultó herido cuando subió a la parte alta del local para coger un extintor y tratar de contener el fuego, ha explicado que no pudo hacer mucho más porque "el humo se me metió en los ojos y no podía respirar, solo escuchar a personas que me preguntaban gritando por dónde podían salir".

Era cliente asiduo de la discoteca, ha explicado, y muy amigo de una de las mujeres que perdieron la vida en el incendio, esposa del locutor de la emisora latina Supermix FM Ferney Lozano, con la que estuvo bailando, según ha relatado, minutos antes de que se desatara la tragedia.

