Seguridad, salud y emergencias por catástrofes climáticas o del ecosistema dado en Ecuador son los principales motivos por los que en Ecuador se acumulan 15 estados de excepción durante el mandato del presidente Guillermo Lasso, que inició el 24 de mayo de 2021.

Este último domingo, el primer mandatario declaró en cadena nacional un nuevo estado de excepción, pero esta vez dijo que no tendría restricciones de derechos; el objetivo es acelerar los trámites y desembolsos para enfrentar las reparaciones pertinentes causadas por el sismo de 6,5 grados registrado el sábado 18 de marzo que hasta el momento ha dejado 14 fallecidos y 1.107 personas afectadas.

Manuel Macías, del Observatorio de Políticas Públicas, señala que si bien es cierto que se necesita agilidad en los procesos de compras de emergencia, es importante a la par revisar que “sean de lo más transparente posible... Hay que estar atentos a los casos de corrupción porque la contratación es directa, esos contactos, palancas o gente vinculada, es ahí donde está el problema”.

Mientras que el exsubsecretario de Gestión de Riesgos, Felipe Bazán, apuntó que por la misma razón de que las emergencias no pueden ser prevenidas es necesario tener instituciones de respuestas totalmente fortalecidas. “Es verdad que el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) tiene menos gente, menos tecnología, menor personal y menos presencia”, expuso Bazán.

De esta forma, expone que no se atenderá a las necesidades oportunamente y ocurrirá un débil efecto o no alcanzará las metas planteadas. “Son instrumentos válidos, pero no siempre oportunos, cuando se abusa de ellos suelen desgastarse, más aún cuando no se ven resultados”, enfatizó.

La mayor cantidad de estados de excepción decretados desde mayo de 2021 son por temas de inseguridad; ahí se refuerza el patrullaje en las calles con presencia militar. Pero esta medida no ha sido suficiente para detener el crimen.

En 2022 hubo 4.603 muertes violentas, que significó una tasa de 25 casos por cada 100.000 habitantes. Mientras que en 2021 fueron 2.135 fallecimientos con una tasa del 13,7. Una muestra es que la provincia de Esmeraldas pasa por su tercer estado de excepción en un año.

En mayo de 2021, Lasso tomó el poder en medio de un estado de excepción por los riesgos aún latentes de la COVID- 19, un mes después, Lasso declaró la emergencia en los hospitales porque estalló la carencia de fármacos en las casas de salud, mientras se retornaba a la normalidad y se ampliaron las atenciones médicas.

El objetivo era también acelerar los procesos en el Servicio Nacional de Compras Públicas (Sercop), pero la medida terminó oficialmente el 22 de agosto y no se llegó a incluir la totalidad de las medicinas en el catálogo virtual. En ese entonces la meta era llegar a 684 hasta finalizar de 2022. Pero solo logró la inclusión de 171 fármacos. En la actualidad, aún no llegan a 400

42 estados de excepción desde 2009

Rafael Correa: 19 declaratorias entre 2009 y 2017