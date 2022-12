Los zapatos y la ropa bajan de precio, no los alimentos

El año 2022 está por terminar y noviembre dio la sorpresa de tener una inflación mensual negativa en Ecuador (-0,01 %), según las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Para los expertos consultados por Diario EXPRESO, esto es algo positivo para el país, ya que le permitirá recuperar competitividad.

Exportaciones peruanas de pisco crecieron 53 % hasta septiembre Leer más

Adicionalmente influye en que la inflación anual del 2022 termine debajo del 4 %, “la más baja de la región”, según lo ha reiterado el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena. Y es verdad, solo países como Colombia vieron crecer en ese mismo mes su inflación a un 12,53 %. No obstante, esto no significa que los precios de los productos ecuatorianos no se hayan encarecido este año. Según el INEC, la tasa anual de noviembre llegó a los 3,64 %, por encima de los 1,84% de noviembre del 2021.

Los analistas económicos Jorge Calderón y Alberto Acosta; José Hidalgo, director de Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes) y Santiago Caviedes, exviceministro de Economía, coinciden en la ventaja de que noviembre traiga consigo un indicador negativo, “pero si se lo ve en la línea de que es el país con menores inflaciones en comparación con otros países”, señaló Caviedes.

3,64 POR CIENTO fue la inflación anual de noviembre de 2022.

En 2021 fue del 1,84 %.

Por su parte, Calderón atribuye la inflación negativa de noviembre al mes en que arrancaron las ofertas, previo a las fechas festivas. Así lo muestran las cifras del INEC, que señalan que los zapatos, la ropa y las vitaminas, fueron los ítems que más bajas presentaron.

Para Hidalgo, el panorama es algo que Cordes había proyectado sobre la base de que se congelaron los precios del diésel y la gasolina extra, y de que el costo del petróleo ha bajado; entonces, dice, la tendencia a la baja era la prevista. “Lo que preocupa es que la inflación interanual de los alimentos es de 7,6 % y esto por el impacto internacional; en el exterior se encarecieron materias primas como la harina de trigo y aceites vegetales”, matizó Hidalgo.

Acosta recalca que esta desaceleración de la inflación en una economía dolarizada “es fundamental este proceso curativo de caída de precios, porque es el mecanismo para recuperar competitividad”, analizó. Aunque para Acosta, el poder de compra del dólar se ha destruido en Ecuador. Esta moneda compra menos que en el 2007, situación que se debe solucionar bajando los precios.

Así lo percibe el ecuatoriano que se queja por comprar menos que antes. Eso, pese a que la canasta básica se ubicó en 761,14 dólares, es decir 45,83 dólares más que noviembre de 2021. Aunque según la fórmula del INEC los ingresos de una familia de cuatro miembros permiten cubrir el costo de la canasta y aun así quedan de vuelto 32,19 dólares, si el ingreso total de la familia es de 793,33 dólares (1,6 perceptores de una remuneración básica unificada).