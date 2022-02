El turismo para resucitar en carnaval requiere bocanadas

El primer carnaval sin restricciones severas por la pandemia de la COVID-19 marca la resurrección del sector turístico, que ha sido afectado económicamente desde que llegó el coronavirus a Ecuador en el 2020. El sector espera una dinamización por 75 millones de dólares, según la Federación Nacional de las Cámaras Provinciales de Turismo (Fenacaptur).

El alivio tributario fijado por ley llega con trabas al turismo Leer más

Pero en medio de los buenos ingresos que esperan, los negocios necesitan tomar profundas bocanadas de aire para revivir y no morir en el camino, en especial en lo económico, porque tras el anuncio de la rebaja del Impuesto del Valor Agregado (IVA) en este feriado, existen cadenas de hoteles y de restaurantes que han tenido complicaciones, porque tienen que reformular su sistema de tecnología y el costo de ello es de unos 10.000 dólares.

“Entonces para estos grupos vale la pena hacer la inversión si es que van a recibir ingresos por unos 30.000 dólares”, dijo a Diario EXPRESO André Obiol, presidente de la Asociación Hotelera del Ecuador y Asociación de Restaurantes.

ATENCIÓN📌



La tarifa reducida del IVA del 8% en el feriado de #Carnaval2022 aplica solo para el sector turístico.



Más información➡️https://t.co/pvLWm711JM#JuntosLoLogramos pic.twitter.com/u4OfbRQ3Tl — Ministerio de Turismo del Ecuador 🇪🇨 (@TurismoEc) February 24, 2022

Así mismo se espera que la bocanada de los ingresos sea suficiente para que al cruzar el descuento que se le hace al cliente por el 8 % del IVA, la empresa no pierda cuando a los proveedores se le paga el 12 % del IVA, destacó Obiol.

La playa espera con fiesta y otras agendas Leer más

Los líderes de los gremios del sector turístico no están de acuerdo con los descuentos del IVA tal como se aplicó. Desde Fenacaptur se indicó que esto se debió aplicar solo para lugares que no atraen viajeros y que no ganan en este feriado como Machala, Guayaquil, Quito y Sucumbíos. A ellos les debieron dar 0 IVA, porque las playas y las montañas atraen turistas con o sin IVA, recalcó el gremio.

Para los hoteleros y varios presidentes de las cámaras de turismo como de Manabí y Santa Elena el descuento debió ser para temporada baja.

Nuestra meta es que este feriado sea el mejor para el sector turístico de los últimos 5 años. Esperamos que $70 millones sea el gasto turístico con más de 1.2 millones de viajes.



✅ Disminución del IVA al 8% en turismo

✅ Incremento de aforos 80%/100%

✅ Seguridad Reforzada pic.twitter.com/0T9e4HdTMB — Niels Olsen (@nielsolsenp) February 24, 2022

En medio de esta coyuntura la industria del turismo espera una movilización de más de dos millones de viajeros y partir de esto medir la forma en que el sector se recupere de la crisis económica pospandemia. Destinos como General Villamil Playas, Salinas, Cuenca, Ambato y Baños se esperan que estén al 100 %.

Los ingresos serán importantes, pero suficientes para cubrir las pérdidas del 2020 y 2021. “Si no tuviéramos la pérdidas de los dos años, este carnaval sería solo de ganancias; pero no es así porque tenemos pagos atrasados que debemos hacer con los ingresos que den este feriado”, señaló Holbach Muñetón, presidente de Fenacaptur.

En medio de esto otra bocanada que requieren es de seguridad, el número creciente de asaltos y de crímenes son factores decisivo al momento de seleccionar el destino, puntualizó Esteban Fiallo, presidente de la Cámara de Turismo de Manta.

Santa Elena espera que lleguen más de 26.000 carros, que fueron los que llegaron en el fin de año.

Carlos Abad,



presidente de la Cámara de Turismo de Santa Elena

Fiallo agregó que también están respirando profundo, para mantener el optimismo, porque las condiciones climáticas podrían afectar a determinados destinos si es que llueve mucho y esto afecta de alguna manera a las carreteras.

En el tema de salud hay las debidas medida de bioseguridad, allí no hay problema, dijo Juan Vanegas, presidente de la Cámara de Turismo de Azuay.

Agregó que en Cuenca hay descuentos desde hace tiempo para atraer a los turistas, hay hospedaje desde 20 dólares.

Vanegas también manifestó que en Azuay se espera una ocupación hotelera de un 60 % y que las reservas hasta el lunes 21 de febrero era entre un 15 % y un 20 %.

Las vías El gremio de los hoteles dice que hay más de un 70 % de reservas en playas y Sierra, al menos que existan nuevos derrumbes no temen un cierre de vías.

Otro tipo de bocanadas que todavía espera el sector de la mano del Gobierno son los créditos, con interés entre 1 % a 3 %, para pagar de 10 a 30 años; además necesitan una nueva prórroga para el pago de las deudas atrasadas, porque el sector del ocio y del turismo fueron los primeros en cerrar y los últimos en abrir al 100 % desde la pandemia, puntualizó Carlos Abad, presidente de la Cámara de Turismo de Santa Elena.

Hasta ayer, jueves 24 de febrero, las reservas en Santa Elena eran de un 70 % y se espera llegar al 100 % y partir de ello tener una temporada playera alta que reanime al sector turístico. En esta provincia hay hospedaje desde 8 dólares.