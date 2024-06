La tendencia a ser jubilado

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) registra 551.467 jubilados a nivel nacional, hasta la fecha. De ellos, 510.710 son jubilados por vejez; 27.584 son por invalidez y 13.173 por discapacidad. Una cantidad de retirados por los que la entidad desembolsa cada mes unos 350 millones de dólares, dinero que les corresponde a los pensionados por sus años de aporte.

Pero, ¿de dónde son la mayoría de jubilados? De acuerdo a las estadísticas que muestra el IESS a EXPRESO, en las provincias de la región Sierra hay más jubilados por vejez en proporción al número de sus afiliados, en comparación con las provincias de la Costa (ver cuadro). No obstante, las cuatro provincias con mayor número de jubilados son Pichincha, Guayas, Azuay y Manabí, respectivamente.

Que Pichincha encabece como la provincia con mayor número de jubilados, sobre todo en la prestación de vejez, no es una casualidad ni una carga para el IESS y más bien refleja un mayor grado de formalidad en el empleo en Quito y su provincia, dice el analista político Pedro José Freile, como respuesta a los datos. “Esto no solo indica respeto a los derechos laborales, sino también una conciencia más desarrollada en la capital sobre la necesidad de ahorrar para la vejez”, dice.

No obstante, según el IESS, que Pichincha registre más jubilados no quiere decir necesariamente que la mayoría de los adultos mayores que viven en esa provincia tenga más acceso a la jubilación, “ya que no siempre el lugar de residencia corresponde al lugar donde se solicita la jubilación”.

Pichincha es la provincia que acumula más jubilados, con 184.579 personas retiradas por vejez; 7.594 por invalidez y 2.672 por discapacidad. Le sigue la provincia de Guayas con 118.775 jubilados por vejez; 7.218 por invalidez y 5.519 por discapacidad.

La tercera es Azuay con 30.913 jubilados por vejez; 2.283 por invalidez y 705 por discapacidad. Y la cuarta provincia con mayor número de jubilados es Manabí con 28.370 jubilados por vejez; 3.218 por invalidez y 1.095 por discapacidad.

A la abogada experta en Seguridad Social, Patricia Borja, hay datos que le hacen ruido como la cantidad de jubilados por las prestaciones de invalidez y discapacidad en ciertas provincias. Por ejemplo, pese a que Pichincha tiene más jubilados en general, Guayas es la que registra más jubilados por discapacidad. Mientras que en Pichincha hay 2.672 jubilados con discapacidad, Guayas tiene más del doble con 5.519.

Asimismo, aunque Azuay tiene más jubilados que Manabí, en esta última provincia hay más jubilados por invalidez y discapacidad y hasta más aportantes. Mientras que la provincia de la ciudad de Cuenca registra 2.283 retirados por invalidez y 705 por discapacidad, la de Portoviejo suma 3.218 jubilados por invalidez y 1.095 por discapacidad. De todos modos, Borja analiza que “en Guayas, Pichincha y Manabí hay un número elevado de beneficiarios por esas prestaciones”.

Y es que la última vez que la Fiscalía General del Estado publicó que realizó una inspección en las oficinas del IESS en Guayaquil (marzo del año pasado), tras un allanamiento, descubrió que desde ese lugar se entregaban de manera irregular carnés de discapacidad a cambio de beneficios económicos.

Ante ello, Borja menciona que además de la Fiscalía, el mismo IESS debería tomar medidas para fortalecer sus sistemas informáticos y así evitar la posibilidad de manipulaciones de malos funcionarios. “Además debería haber articulaciones y gestiones interinstitucionales entre el Ministerio de Salud y el Instituto”, para verificar con transparencia que quienes acceden a las prestaciones cumplan con todos los parámetros.

Y es que más que nuevos jubilados lo que el IESS necesita son más afiliados que puedan sostener el fondo de pensiones para cubrir el pago de la cantidad de pensionistas que crece más rápido que los aportantes. En promedio se jubilan en Ecuador cada mes 3.750 personas por vejez.

Como ya lo ha dicho el presidente del Consejo Directivo del IESS, Eduardo Peña, cada año hay más jubilados por vejez. Por ejemplo, en el año 2022 hubo 39.729 nuevos jubilados. Ya en 2023 esa cifra subió a 49.618 nuevos jubilados y de lo que va de este año 2024, hasta abril, iba 15.894 nuevos retirados.

Aquello ha hecho que el IESS a través de sus dirigentes se plantee varias propuestas para solventar el fondo de pensiones y cubrir el déficit que para este año 2024 culminará en al menos $ 2.700 millones. Esas propuestas van desde reducir a 15 años la edad de afiliación hasta incentivar a que las personas se jubilen después de sus 70 años. Propuesta que, la primera ha dejado unos 4.600 nuevos aportantes de abril a mayo y la segunda sigue levantando polémica.

¿De cuánto es la pensión de los beneficiarios?

De acuerdo al analista matemático, Juan José Illingworth, quien, a través de sus redes de difusión hace un análisis de los jubilados por provincia y de cuánto es el monto mensual promedio de su pensión, también con datos del IESS, en Pichincha, Guayas, Azuay y Manabí (las que acumulan más jubilados), la pensión promedio de un jubilado va de entre los $ 730 a $ 680.

EEl valor más alto de pensión individual promedio está en Galápagos que llega a una pensión individual de $ 1.067, cuya provincia registra apenas 878 jubilados. Le siguen Zamora Chinchipe con una pensión promedio de $ 879 y Napo con $ 869.

LLas provincias con menor pensión promedio individual son Santo Domingo, Imbabura y Santa Elena con unos $ 640 a $ 650. No obstante, las pensiones en general tienen un valor mínimo de $ 230 y de máximo $ 2.530, dependiendo de los años de aportaciones.

Para acceder a la jubilación por vejez, el afiliado debe cumplir con mínimo 60 años de edad y 30 de aportaciones. Por discapacidad, debe cumplir con 240 imposiciones si su discapacidad es intelectual o con 300 si es de otro tipo. Además, necesita la calificación de discapacidad emitida por el Ministerio de Salud Pública. Como requisito a la prestación de invalidez, el afiliado debe contar con un mínimo de 60 imposiciones y con la aprobación de un Comité Valuador del IESS.

