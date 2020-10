La Superintendencia de Bancos avaló las operaciones del Instituto de Seguridad Social de la Policía

Dos oficios envió la exsuperintendenta de Compañías, Suad Manssur Villagrán, a quien se desempeñaba como superintendente de Bancos, Christian Cruz, quien tiene a cargo el control del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol). El primero fue enviado el 5 de octubre de 2017 y el segundo el 15 de noviembre del mismo año.

El primero es muy claro desde su párrafo inicial: Se ha efectuado un control total a la compañía Consultora Southern Cross Capital Market (Accmarkets S.A.) -vinculada por propiedad a una casa de valores- quien estaría haciendo actividades propias de entidades reguladas por la Ley de Mercado de Valores, al margen de la ley”.

En resumen, compañías y personas naturales adquirieron valores a través de contratos de prestación de servicios prestados por Southern. Compradores y emisores eran clientes de la misma consultora. Eran contratos de estructuración financiera y crediticia y de administración de portafolio, planificación financiera y asesoría de inversiones. Y entre los clientes de la compañía aludida se encuentran Banco del Austro, que compró letras de cambio por un valor efectivo negociado de 25’088.377 a Surpapelcorp, Superdeporte, Ecuagran, Tupasa y Anyimp. Manssur le pide a Cruz que efectúe la supervisión correspondiente, que es su competencia.

El segundo oficio tiene relación con Stratega Casa de Valores. En un control de oficio realizado a la administración de portafolios efectuada por esta entidad a su cliente Ecuador High Yield Bond Funding Corporation (de Panamá). En sus registros contables del período junio de 2015 a febrero de 2017 se estableció que el Isspol había recibido recursos por parte del citado cliente a la cuenta de un banco local.

“Sin perjuicio de las acciones que esta superintendencia se encuentre adoptando dentro del ámbito de nuestra competencia, pongo a su conocimiento los movimientos efectuados para los fines que estime pertinentes, considerando que el monto transferido al Isspol asciende a un valor total de $ 10’584.223,18 y que además ninguno de los movimientos señalados es fruto de operaciones efectuadas en el mercado de valores”.

Casi 9 meses después, el 13 de julio de 2018, a Manssur le llega la respuesta de Cruz. El exsuperintendente le dice que requirió a Isspol un informe técnico y legal de las transacciones efectuadas por Ecuador High Yield Bond Funding Corporation a favor de la institución. Cruz le remite la respuesta de Isspol: “las inversiones están expresamente sustentadas en disposiciones de la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional, su reglamento general y su reglamento de inversiones”.

Según la respuesta de Cruz, estas operaciones (en las cuales participó IBcorp, de Jorge Chérrez Miño) de inversión con pactos de recompra permitieron que el Isspol “pueda invertir sus recursos en el mercado de bonos soberanos ecuatorianos que no se encuentran inscritos en el Catastro Público de Mercado de Valores a cargo de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, ni en las bolsas de valores ecuatorianas”.

Es más, señala que el rendimiento de los bonos del Estado es uno de los más rentables y su garantía lo constituye el mismo bono. Y hasta lo explica: El Instituto recibe una oferta de inversión de la empresa IBcorp Investments (contraparte) quien mantiene un portafolio de inversión administrado por la firma Stratega; la oferta es la venta con pacto de recompra con títulos de bonos de deuda soberana, con un plazo, un rendimiento preestablecido y ofertando; y, dentro del portafolio administrado por Stratega.

Adicionalmente, dice, esos bonos se encuentran desmaterializados y se depositaron en garantía en la cuenta del Decevale, “con mención de beneficio específico al Isspol y se los entregará únicamente al Instituto en caso de que no se realice la recompra, “reforzando la seguridad por el Isspol”.

PARTICIPACIÓN DE VALPACÍFICO. En la transación con IBcorp Investment participó la casa de valores Valpacífico. Isspol realiza el pago inicial a Valpacífico, que actúa como su representante en el pago y compensación de la inversión para futuro depósito y compensación de valores en el Decevale, el cual por instrucciones del vendedor, y con el fin de dar seguridad y transparencia y garantizar al comprador ante un eventual riesgo de pago, canalizaba los fondos al portafolio de Stratega Casa de Valores.

SIN RESPUESTAS. Christian Cruz Rodríguez, exsuperintendente de Bancos, manifestó ayer a Diario EXPRESO que no hablará sobre el tema y que todo está en los oficios de respuesta a la exsuperintendenta de Bancos Suad Manssur. Las presuntas irregularidades en transacciones del Isspol no solo fueron advertidas por la Superintendencia de Compañías, sino también y principalmente por el exgerente de Valpacífico, José Ibáñez, en todas las instancias posibles.

ENTREVISTA A SUAD MANSSUR VILLAGRÁN. La exsuperintendenta de Compañías habla para Diario EXPRESO de la situación actual del mercado de valores y su actuación en contra de las casas de valores que negociaron para el Isspol, pese a no estar autorizadas para hacerlo. Suad Manssur Villagrán habla también de su amigo Héctor San Andrés, a quien hubiese sancionado si se le detectaba una operación irregular.

Guillermo Lizarzaburo

Usted trabajó para Héctor San Andrés.

Sí, yo trabajé con Héctor San Andrés, porque trabajaba en el libre ejercicio en el mercado de valores, esa era mi experiencia. Antes de entrar a la Superintendencia trabajé en algunos estudios jurídicos, mi especialidad es societaria y mercado de valores; con Héctor manejé algunos temas de emisión de valores, estructurábamos jurídicamente el tema. Cuando el presidente (Rafael Correa) me puso en la terna para ser superintendente me pidió certificaciones laborales y le dije ‘Héctor, dame una certificación de que he trabajado contigo en el mercado de valores’. Con Héctor nos conocemos, soy amiga, pero no tengo ningún tipo de vinculación ni de negocios, ni de nada.

¿Nunca la ha llamado para pedirle un favor?

Jamás.

¿Hay cartas que usted le mandó a Christian Cruz, que en esa época era supertintendente de Bancos?

Sí, aquí las tengo. Hacíamos planes de control y dentro de esto se encontraron en dos casas de valores en Quito operaciones inusuales. Las operaciones de Isspol no son necesariamente ilegales, son operaciones permitidas. Pueden hacer repos, swap, no son ilegales.

Estos repos del señor Chérrez no es necesariamente un repos.

Ya le explico. Cuando hicimos una inspección en las casas de valores nos dimos cuenta que no eran operaciones bursátiles, no se transaban en el mercado de valores.

¿Cuáles eran esas casas de valores?

Stratega y Accival. Mi intendente me dice, se están haciendo estas operaciones que me parecen sospechosas, no por lo ilegal, sino porque las casas de valores no pueden hacer operaciones extrabursátiles, no pueden prestarse para intermediar ni valores, ni papeles que no estén en el mercado de valores. En ese momento vimos que se prestaron para hacer intermediarias de dinero. Eran operaciones de reporto del Isspol y les dijimos ustedes no pueden hacer esto. Sancionamos muy grave a la casa de valores con 70.000 dólares en abril de 2018. Ahí fue cuando supimos de la negociación y le mandamos al Súper de Bancos, en noviembre de 2017, la carta. Eran operaciones de IBcorp, pero no sabíamos de qué se trataba, sabíamos que era una operación de dinero. En julio de 2018 me contesta la Superintendencia.

¡Ocho meses después!

Sí, me contesta y me manda una carta del general Proaño (David, coronel de la Policía y en esa época aún director general del Isspol) y me dice, casi casi, no se meta porque esa es una operación extremadamente rentable para la Policía. Recibió buenos rendimientos hasta este año.

¿De Citadel nunca tuvo indicios?

De los informes de inspección nunca se me informó. Entiendo que Valpacífico puso la denuncia en junio de 2018, esa fue canalizada por Carlos Murillo y se empezaron las investigaciones, a esa casa de valores se la sancionó. Y la segunda denuncia llega en septiembre de 2018. Sí debieron haber sancionado, inhabilitado al gerente de esa época, no sé si lo hicieron (José Ibañez denunció esas operaciones del gerente anterior). Inhabilito al gerente anterior para que no vuelva al mercado jamás, yo lo hubiese hecho. En esa denuncia se menciona a Luis Domínguez.

Exacto, lo denuncia José Ibáñez, a él y a otras empresas y nada se ha hecho.

Yo creo que debió haberse entrado a Capital Ventura y inhabilitado a Luis Domínguez, lo conozco, es mi amigo, pero debió habérselo inhabilitado.

¿A pesar de ser su amigo usted lo hubiera inhabilitado?

Claro que sí. Pregunte usted en el mercado, la gente me conoce. Yo no tenía alcahuetería con nadie.

¿UNA RELACIÓN CON VENTURA CASA DE VALORES? En un documento al que tuco acceso este Diario, Yamilé Galarza Manssur, sobrina de Suad Manssur Villagrán, aparece como apoderada de Ventura Casa de Valores (Vencasa), cuyo presidente es Luis Domínguez Viteri, mencionado por Valpacífico como receptor de inversiones del Isspol. Esta empresa tiene accionistas domiciliados en Panamá.

“No tengo nada que ver que ella haya trabajado allí, creo que renunció el año pasado. Le he preguntado y me ha dicho que sí, que en efecto ha sido apoderada de esa compañía, por lo que trabajaba en el grupo, pero que no tiene ninguna vinculación económica. Dejó de trabajar y más bien se dedicaba a temas societarios, de representación como todo abogado”, señala Suad Manssur.

“No crean que porque trabajó allí estaba vinculada a mí. Todo es prejuicio ahora, nadie puede trabajar con nadie porque todo se vincula”, manifestó a Diario EXPRESO.

INVERSORES INSTITUCIONALES. Estas instituciones (Biess, Isspol, Issfa) tienen su comité de inversiones o deberían tenerlo. “La Policía tiene comités de inversiones, comité de riesgos, ellos saben dónde invierten”, señala Suad Manssur.

¿Por qué son importantes estos comités? “Porque pueden decirle, por ejemplo, esta inversión es rentable, pero es riesgosa. Hay que analizar el riesgo”.

Hoy “no puedo emitir juicio (sobre las inversiones de Isspol), porque no he estudiado este caso, pero la Policía me dice, es rentable. Que actuó dentro su competencia, pero no sé bajo qué criterios invirtió la Policía”.

Señala también que mandó otras cartas a la Superintendencia de Bancos, de operaciones de otras casas de valores que tenían. “Controlamos mucho, Carlos Murillo (exintendente de Mercado de Valores) me decía que por qué tanto controlaba a las casas de valores”.