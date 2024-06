Subsidios: La compensación definida, el mecanismo en duda

Se destinará entre $ 100 y 150 millones para amortiguar el retiro de la subvención a los combustibles, pero no se aclara cómo

Más detalles. Funcionarios del Gobierno siguen revelando más datos sobre la focalización de los subsidios a las gasolinas extra y ecopaís, que, según ya han confirmado, se implementará en 2024, pero por ahora, sin una fecha clara.

Las compensaciones para amortiguar el retiro de las subvenciones le costarán al Estado entre 100 y 150 millones de dólares, así lo aseguró el viceministro de Gobierno, Esteban Torres. Yaclaró que ese dinero irá a los usuarios del transporte y no a los transportistas. No obstante, no aclaró más detalles de los beneficiarios o el método con el cual se dará esa restitución.

Sin embargo, los taxistas han mencionado que el Gobierno les entregará una compensación. En días pasados, Jorge Gómez, presidente de la Unión de Cooperativas de Taxis del Guayas, aseguró a este Diario que una de las posibilidades que baraja el Gobierno es entregarles una compensación directa. Incluso ya estaba definido el mecanismo: a través de una transferencia y que la posibilidad de una tarjeta de débito queda por fuera por fallidas pruebas que se han hecho anteriormente.

Mientras se definen los mecanismos, el Gobierno se reúne con diferentes sectores. Torres aseguró que han mantenido encuentros con transportistas, representantes de la Asociación de Municipios del Ecuador (AME), universitarios, entre otras agrupaciones. Para hoy está previsto un encuentro con los movimientos indígenas del Ecuador. Torres señaló que invitó al presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

De su lado, los movimientos indígenas se mantienen en su posición firme de rechazar las medidas que han sido impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), han adelantado. Y aseguraron que no han recibido ninguna invitación a dialogar por parte del gobierno de Daniel Noboa.

“Nuestra postura es clara: la eliminación de los subsidios profundizará la desigualdad y la crisis económica. Representa un nuevo golpe para la mayoría de los ecuatorianos y aumentará el costo de vida para los sectores más vulnerables. Es importante aclarar a la opinión pública que la Conaie no ha sido invitada a ningún “diálogo y encuentro” relacionado a la eliminación de los subsidios a los combustibles. La Conaie y su estructura organizativa a nivel nacional: Ecuarunari, Confeniae y Conaice mantienen respeto total a las decisiones colectivas de nuestras bases. Por tanto, ratificamos la unidad de nuestra estructura organizativa y el uso del derecho a la resistencia en contra del neoliberalismo impulsado por el Gobierno”, dijo la organización en un comunicado.

Leonidas Iza, presidente de la Conaie, invitó en días pasados a los transportistas a una reunión el 8 de junio de 2024 para tratar la eliminación de los subsidios.

Sobre la postura de los indígenas, Torres señaló que “estarán atentos” y que si más allá del diálogo hay la decisión política de bloquear al Estado “tendrán al Gobierno en primera línea defendiendo a los ecuatorianos”.

¿Cuántos autos podrían verse afectados si se retiran los subsidios a la extra y ecopaís? Según el Anuario de Estadística de Transportes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), con corte a 2022, hay un total de 1,2 millones de autos livianos particulares matriculados. De esa cantidad, 727 mil son automóviles y 490 mil son SUV. A eso se debe sumar más de 800 mil motocicletas.

