Kai-Uwe Witterstein, el gerente general de mercados autorizados de Shell Brands International AG, explica a Diario EXPRESO los resultados en el primer año de estar en Ecuador y los planes que tienen a corto y largo plazo.

- ¿Cuáles son los resultados de estar un año de regreso al país?

- Estamos felices de que la marca regresó al país después de 16 años, vamos a alcanzar la meta de tener 30 estaciones en este año. A la fecha llevamos 16, a final de este mes se abren dos más y las otras 12 se abrirán entre noviembre y diciembre con una inversión alrededor de 4 millones, que incluye cambio de imágenes y remodelación de tiendas de conveniencias.

- ¿Cuáles son los planes para el 2023?

- Consolidar la presencia en tiendas de conveniencia, completar 10 tiendas más a las 6 que van a estar listas este año.

- ¿En las tiendas, qué porcentaje del mercado tienen?

- Con el combustible hemos crecido entre 15 a 20 % y en tiendas es lo mismo aunque aún se las están abriendo y hay que esperar para saber el resultado.

Contexto Shell cumplió un año de operaciones en Ecuador. Tiene trazada la ruta de abrir nuevas estaciones en el país, de la mano de EnergyLíder, licenciataria de la marca Shell en Ecuador.

En el mundo hay varios países que enfrentan inflación alta por el incremento del precio del petróleo, en medio de esto la empresa Shell tiene su estrategia para seguir invirtiendo y seguir haciendo empresa. Enfocados al futuro, apuestan a la energía limpia.

- ¿Van a adquirir gasolineras del Estado?

- El proceso de la posible venta de las gasolineras del Estado aún no se abre, no hemos recibido invitación, por lo tanto no hemos definido si nos interesa participar o no.

- ¿Cuán importante es para Shell estar en América y en especial en Ecuador?

- Es importante estar en varios mercados, estamos en 80 países con 45.000 estaciones en el mundo. Todos los mercados son importantes.

- Estuvieron en Rusia y tuvieron que retirarse.

- Sí, pero para los detalles de ello habría que contactarse con el grupo de comunicación de Rusia.

- ¿El salir de Rusia afectó a la marca?

- La salida no tuvo un impacto negativo en la fortaleza de la marca.

- ¿Al terminar el conflicto, van a regresar a Rusia?

- No puedo dar esa opinión, no sé qué pasará a futuro.

Kai-Uwe Witterstein, gerente general de mercados autorizados de Shell Brands International AG y Diego Endara, presidente de EnergyLíder, licenciataria de la marca Shell en Ecuador. CARLOS KLINGER

- ¿Por la coyuntura geopolítica se afecta el precio del petróleo, en base a ello qué planes tienen?

- Ofrecer más fuentes de energía, ofrecer energía limpia.

- ¿Van a abrir estaciones para carros eléctricos?

- Este es uno de los planes. A nivel mundial tenemos 50.000 puntos de carga en el mundo y hasta 2025 queremos llegar a 500.000.

- ¿Esto también está pensado para Ecuador?

- Podemos pasar nuestra experiencia para la empresa aliada, para desarrollar el plan en Ecuador. La empresa aliada, EnergyLíder está definiendo la estrategia y se haría a partir de 2024.

- ¿Ecuador está bien en la generación eléctrica?

- Si. Sin embargo, se requiere manejar una fluida comunicación con el Gobierno, para que el punto de recarga de carros eléctricos no afecte a la población.