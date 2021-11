La reforma tributaria, con el viento a favor para aprobarse

Hasta la tarde de este 24 de noviembre de 2021, el panorama era favorable para el Gobierno en la Asamblea. La reforma tributaria, cuyo segundo debate inició este miércoles, tenía dos escenarios: alcanzar los votos necesarios (70) para su aprobación o que la discusión se dilate e ingrese por el ministerio de la ley el domingo 28 de noviembre. Por ahora, no se ha topado la posibilidad de su archivo.

La continuación del segundo debate del proyecto de Ley de Desarrollo y Sostenibilidad Fiscal se efectuará este viernes 26 de noviembre de 2021, luego de que la sesión fue suspendida cerca de las 18:45. El proponente de la propuesta, el asambleísta de CREO Francisco Jiménez, aseguró que se recogerán los criterios emitidos tras la intervención de 24 asambleístas en el segundo debate para el informe que busca ser votado este viernes.

La posibilidad del archivo del proyecto de ley ayer no tenía fuerza. En la bancada de Unión por la Esperanza (UNES) se barajaba la posibilidad de no votar a favor y plantear como alternativa el informe de minoría, que incluye un impuesto del 2 % a los grandes grupos económicos. Si no se consigue el apoyo para su planteamiento se mocionaría el archivo del proyecto de ley.

Mientras que la Izquierda Democrática (ID) puso ayer una condición para votar a favor del proyecto de ley: que la base para el incremento del cobro del Impuesto a la Renta (IR) inicie en quien gana $ 3.000 al mes y no en $ 2.600, como lo contempla el informe para segundo debate, aseguró el asambleísta por la ID Alejandro Jaramillo. La propuesta original de Lasso parte de los $2.000 mensuales.

Pachakutik llegó al segundo debate dividido, aseguró uno de sus legisladores, Rafael Lucero. El movimiento no contaba con una posición de bloque y se mencionó que había dos posturas: un posible apoyo a la propuesta y rechazo de otra parte del movimiento.

El debate se centró en la afectación a la clase media con el incremento del IR y la reducción de los gastos personales. "Este proyecto golpea fuertemente a los bolsillos de los ecuatorianos de la clase media, quienes son el motor de la economía ecuatoriana. También afecta directamente la inversión privada y como consecuencia no generaría oportunidades de empleo", aseguró la asambleísta del correísmo Mónica Palacios.

Mientras que la Asambleísta por CREO Nathalie Arias defendió la propuesta legal y aseguró que la reforma tributaria tiene incidencia en el 2,5 % de los contribuyentes.

El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Daniel Noboa Azín, convocó para este jueves a las 19:00 una reunión con los legisladores de la comisión para tratar los cambios propuestos durante el segundo debate.

El proyecto de ley del presidente Guillermo Lasso busca recaudar $ 1.900 millones en 2022 y 2023. La propuesta es clave para la continuidad del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el desembolso de $ 700 millones.