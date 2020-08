Ramiro Luz: “El número de publicaciones en LinkedIn creció 2.000 %”

En el mundo se han destruido millones de plazas de empleo debido a la pandemia de COVID-19. A inicios de julio, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señalaba que en América Latina había 41 millones de desempleados, una cifra histórica, nunca antes vista. La semana pasada, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) informó que en Ecuador hay más de 1 millón de desempleados tras el coronavirus. Ramiro Luz, líder de Talento y Soluciones de LinkedIn para América Latina, la plataforma global de perfiles y contactos profesionales, cuenta cómo se ha visto la crisis laboral desde la red social.

¿Cómo han visto desde LinkedIn el comportamiento laboral tras la pandemia?

Se ha identificado una disminución en la oferta de empleo bastante fuerte. En abril, en Europa, y en otros lugares, se vio una bajada bastante fuerte. Un poquito después llegó la pandemia a la región y se han visto las mismas características en el mercado laboral de América Latina. La bajada inicial, en marzo, fue abrupta y desde entonces se viene recuperando de manera lenta.

Es decir, ¿se redujo la oferta de empleos?

Sí, oferta de empleos. Muchas empresas iniciaron procesos de congelamiento de ofertas. Obviamente, hay muchos sectores que se ven más impactados que otros, es natural. Es fácil de identificarlos, pero hay otros que no se han visto afectados inmediatamente. Hay un nivel de incertidumbre muy alto. Toman decisiones para los procesos, como congelar nuevas inversiones hasta que puedan comprender qué exactamente va a pasar, cuáles son las tendencias a futuro, que de hecho son bastante difíciles de predecir. Hay tres grupos de empresas: las que están sufriendo muchísimo, las que se están viendo bastante impactadas, como el sector de turismo, aerolíneas, sector hotelería, eventos, cultura. Hay las empresas que están sobreviviendo, es decir, que no están bien, pero están operando con restricciones, pese a ello, su negocio sigue funcionando. No tiene un impacto estructural, tan fuerte por la pandemia, pero sí necesitan ajustar sus canales de atención al cliente. Ahí entran sectores de retail, de lujo, que han tenido impactos diferentes. Hay un pequeño grupo de empresas que sí van bien porque tienen negocios de una naturaleza que los hace más fuertes: ‘e-commerce (comercio electrónico), ‘delivery’ (entregas), logística, entre otros.

¿Se han incrementado las publicaciones de búsqueda de empleo en la red social?

Sí, el volumen de usuarios sigue creciendo, pero principalmente cambió un poco el comportamiento. Las personas se quedan más tiempo en la plataforma y buscan más información porque están tratando de buscar empleo directamente o, en un momento de incertidumbre, tratan de acceder a su red de contactos, de actualizarse, de estar preparados. También buscan estar informados, saber qué pasa en cada sector, qué está publicando cada empresa y qué están haciendo sus compañeros de universidad. Se ha notado un incremento fuerte del movimiento de las personas.

¿Tienen algún registro de cuánto se ha incrementado?

Cuando miramos los primeros meses de la pandemia, el número de publicaciones en LinkedIn ha crecido más de 2.000 % en tres meses.

¿Este dato es únicamente de América Latina?

Es del mundo. América Latina sigue la misma tendencia. El promedio no debe ser diferente. Tenemos LinkedIn Learning, que es una plataforma que da capacitaciones, el número de horas que la gente asiste a capacitaciones ‘online’ ha crecido 380 %, esencialmente porque las personas están tratando de actualizarse y buscando desarrollar nuevas habilidades.

¿Cuáles son los profesionales más demandados ahora?

Desde el punto de vista de la empresa, hay una clara demanda en profesionales con habilidades digitales: personas que hacen conexión entre la tecnología y una aplicación de negocios. Eso ya venía creciendo antes de la pandemia, pero en estos últimos meses ha tenido un crecimiento intenso.

¿Del lado de los empleados?

Se ha incrementado la búsqueda de empleos que permitan trabajar remotamente, desde casa. Este tipo de trabajos tienen un crecimiento más fuerte.