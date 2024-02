La proforma 2024 se calcula con petróleo a 66,7 dólares

El primer presupuesto de Daniel Noboa. El presidente de la República tiene hasta mañana para enviar la proforma 2024 a la Asamblea Nacional para su debate y aprobación.

El documento de gastos e ingresos del Gobierno para el año en curso, y parte del 2025, por ser año electoral, evidenciará los cambios y las reformas económicas que ha tenido el país en los últimos meses.

La proforma 2024 fue elaborada con un precio del barril de petróleo de 66,7 dólares, informaron a EXPRESO fuentes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Para 2023 se calculó un precio menor:64,8 dólares por barril.

Además, se contemplarán recursos previstos por la primera reforma tributaria de Noboa, denominada Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, los cuales se calculaban en 832 millones de dólares por medidas como la remisión tributaria.

Sin embargo, la liquidez esperada por la Ley para Enfrentar el Conflicto Interno, que determina el aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), no serán considerados aún porque la norma no ha sido publicada en el Registro Oficial, es decir, todavía no está vigente. El mandatario aún debe remitir el texto de su veto parcial tras la falta de acuerdos en la Asamblea Nacional.

Tiene que ser un documento confiable para los agentes económicos. Tiene que tener datos precisos de déficit fiscal o de las necesidades de financiamiento. Jaime Carrera

Observatorio de la Política Fiscal

En el informe para segundo debate de la propuesta legal, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional señaló que se prevén 1.529 millones de dólares. De esa cantidad, la mayoría provenía del incremento del IVA al 15 %: 1.105 millones para 2024. No obstante, por ahora, el impuesto subirá hasta el 13 %, con la posibilidad de un incremento hasta al 15 %, de ser necesario.

Todavía no está claro qué pasará con los ingresos de la producción petrolera proveniente del Bloque 43-ITT, que deberá llegar a su fin tras la consulta popular de agosto de 2023.

PETRÓLEO Las recomendaciones de la proforma presupuestaria 2024 calculan 17,7 millones de barriles menos de crudo por el fin de la producción en el ITT.

Las directrices para la elaboración de la proforma del Presupuesto General del Estado 2024 sugiere una reducción del volumen de extracción de petróleo fiscalizado y de exportaciones petroleras en 17,7 millones de barriles por año debido al cierre del bloque petrolero.

Sin embargo, la ministra de Energía, Andrea Arrobo, ha señalado que el ITTno parará a fines de agosto de 2024, como se ha sugerido tras la consulta popular. La funcionaria ha señalado que el Gobierno tiene hasta esa fecha para presentar un plan de cierre que pueda cumplirse, en al menos, cinco años.

Hay que fijarse en las proyecciones de ingresos tributarios, de ingresos petroleros. Se debe mirar si se incorporará el incremento del IVAo gastos como asignación a los GAD. Bernardo Orellana

exviceministro de Finanzas

Para Jaime Carrera, secretario del Observatorio de la Política Fiscal, la proforma 2024 debe ser creíble para los agentes económicos a través de cifras precisas, como el déficit fiscal o fuentes realistas de financiamiento, es decir, quién le prestará a Ecuador dinero.

Por ejemplo, la proforma puede mostrar cuánto espera el Gobierno de los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI). El ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, ha señalado que busca un acuerdo con el Fondo.

En días pasados, Vega señaló a inversionistas, en una conferencia virtual, que el déficit fiscal para 2024 será cercano a los 6.000 millones de dólares, mayor a los 5.700 millones del año pasado.

Además, el titular de la cartera de Estado señaló que esas necesidades de financiamiento esperan ser cubiertas con impuestos, reducción de gastos, con lo cual se conseguirá el apoyo de los organismos multilaterales.

También se esperan recursos de la renegociación de contratos de las empresas telefónicas y otros ingresos desde el sector petrolero.

Pero lo que sí vamos a hacer un planteamiento (a la Corte Constitucional) es que al menos en unos cinco años no se puede hacer un desmontaje de la infraestructura. Andrea Arrobo

ministra de Energía

Otro de los gastos importantes que suele contemplar la proforma tiene que ver con los subsidios. El Gobierno ha adelantado que se busca focalizar la subvención a los combustibles. En días pasados, la ministra Arrobo aseguró que entregaron la propuesta al presidente Noboa.

Una de las medidas será la focalización de las gasolinas extra y ecopaís, que actualmente cuestan 2,40 dólares el galón, y cuyo valor aumentará por medio de una banda de precios, ratificó Arrobo. Todas estas medidas están previstas para el segundo trimestre del año y prevén dejar un ahorro al Estado de entre 450 y 550 millones de dólares.

El exviceministro de Finanzas, Bernardo Orellana, aseguró que esa medida podría no reflejarse en la proforma porque aún no hay un decreto y solo puede incluirse en el documento de egresos y gastos lo que ya es oficial.

Otra de las recomendaciones del Ministerio de Economía y Finanzas para la elaboración de la proforma son los posibles efectos del fenómeno de El Niño (moderado) sobre varios sectores de la economía (agricultura y acuicultura, principalmente) y productos no petroleros de exportación.

