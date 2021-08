Patricio Donoso: “La jubilación patronal no será una carga para contratar”

Tras casi tres meses de gestión de este Gobierno, el país puede hacerse una idea de la fórmula que se empleará para contrarrestar el desempleo. El ministro de Trabajo, Patricio Donoso, ha sido claro: “el ecuatoriano más que estabilidad busca oportunidad de trabajo” y en ese sentido, dijo, se teje una ley especial para las personas sin empleo, que apunta a eliminar la carga que hoy tienen las empresas para contratar, como el 35 % de recargo que deben pagar por contratos eventuales o la jubilación patronal.

- El presidente Lasso dijo que para no tocar los derechos de las personas que hoy tienen trabajo, en el país se creará un segundo Código Laboral que regulará solo a los sin empleo. ¿Qué alcance tiene esto y cómo estas dos normas funcionarán a la par?

- No le llamemos código, en realidad es una ley que se llamará Ley de Oportunidades Laborales, que complementará al Código de Trabajo que data de 1938, que sigue en vigencia y que no se tocará, se conservarán las conquistas laborales de quienes hoy tienen trabajo: décimos, vacaciones, sus fondos de reserva, afiliación a la Seguridad Social. No queremos cambiar aquello porque es justo. Pero tenemos otra realidad que atender. Las cifras de desempleo son dramáticas. Dos tercios de la PEA (Población Económicamente Activa), que suman más de 5,5 millones de ecuatorianos no tienen trabajo, y eso nos obliga a crear esta nueva ley. No haremos como han hecho pretéritos regímenes, este Gobierno hará algo nuevo. La única forma para generar nuevas fuentes de trabajo es ayudando a pequeños y grandes empresarios, dándoles certezas y seguridades suficientes como para que pierdan el miedo de invertir dinero fresco y de contratar más gente.

- Con qué cambios se topará quien no tiene trabajo y que, de hallarlo, tendrá que regirse a estas nuevas reglas.

- Esta nueva ley tiene que ser diferente al código vigente, sino no tiene sentido hacerla. Vamos a acabar con la perversidad de obligar al joven universitario de abandonar su carrera porque no puede estudiar y trabajar a la vez; implementaremos incentivos tributarios para las empresas, para que las Mipymes contraten a mujeres; y tercero, no vamos a implementar, en esta nueva ley, absurdos anacrónicos como aquello de cargar un 35 % a la contratación eventual. No, no. Eso es absurdo, eso limita y frena la contratación. Debe ser una contratación que en términos económicos sea igual a otras.

Este Gobierno no va a usar las mismas recetas de pretéritos gobiernos que han generado la realidad de hoy

- Qué hay con el pedido de los empresarios, de implementar en el país el contrato por horas.

- Lo que nosotros vamos a implementar es un sistema de contratación que mantenga las 40 horas laborales, pero no necesariamente que estén divididas en los 5 días de la semana, sino que pueda variarse el número de horas por semana.

- ¿Se deja entonces afuera a la contratación por hora?

- Se podrá hacer contratos parciales de tiempo para facilitar al joven estudiante a que pueda trabajar.

- ¿Hablar de contrato parcial es hablar también de contratación por hora?

Usted puede ponerle la frase que quiera, lo que estoy diciendo es que sí se va a permitir que el joven pueda trabajar y estudiar al mismo tiempo. Y para eso se utilizarán contratos parciales de tiempo.

- Jubilación patronal. ¿Qué se contempla al respecto?

- No puede haber retroactividad en la ley, por lo tanto aquellos que están bajo el Código de Trabajo seguirán manteniendo ese beneficio. Lo que no podemos permitir es que la jubilación patronal a futuro sirva como un mecanismo a través del cual muchas personas de mediana edad pierdan su empleo.

- ¿Eso significa que en la nueva ley se eliminará?

- No se elimina, simplemente no va aquella figura tal como está en el Código de Trabajo. Lo que posiblemente se incluirá, y eso se está analizando, es un sistema en el cual exista un fondo a favor del empleado. Actualmente la figura tal y como está en el código solo sirve para encarecer el trabajo y hacerle daño al empleado que suele perder su empleo cuando se acerca a X número de años de labores.

Hay que acabar con esos anacronismos que impiden que se contrate a mucha más gente

- ¿Se reformulará pago de indemnizaciones?

- Es absurdo que algún emprendedor que tuvo un fracaso tenga incluso que liquidar a sus trabajadores vía despido intempestivo. También hay que acabar con ese anacronismo... El tema de indemnizaciones no lo hemos definido aún. Le he estado mencionando aquellos puntos que están bastante más claros y donde hay avance. El texto de la ley aún se está construyendo.

- ¿Lo entregarán en el último trimestre del año como esperan los empresarios?

- Esa es una decisión que deberá tomar el presidente de la República. En su momento se anunciará.

- Y qué pasa con el rechazo de los trabajadores. Gremios no están de acuerdo con que se cree una norma paralela. La califican de discriminatoria.

- Ya es hora de que nos empecemos a preocupar por los desempleados. No vamos a precarizar nada, simplemente vamos a generar posibilidades de empleo a aquellos que no tienen, a los informales.

- Pero la ley sí da un tratamiento diferenciado. ¿Es el costo que hay que pagar por el contexto económico difícil que se vive?

- Es obvio que tiene que ser distinto porque si seguimos igual seguiremos con las mismas recetas de siempre y nosotros queremos hacer cosas diferentes.... Haremos cosas nuevas que signifiquen dar garantía para que se contrate más gente. Los jóvenes ecuatorianos más que estabilidad buscan oportunidad de trabajo. Si alguien tiene una mejor receta que esta, que me la cuente.

- Es verdad que esta ley se genera en un contexto complicado, ¿pero se prevé que tenga una fecha tope de vigencia?

- La situación es tan dramática. Dos tercios de ecuatorianos no tienen empleo y eso nos obliga a hacer algo diferente. Lo que esperamos es que empiece a funcionar lo más pronto posible.

- Ok, pero qué se contempla para el futuro. ¿Se tendrá un mercado laboral regido por dos normas diferentes?

- Una ley es el Código, la otra es una ley complementaria. No serán contradictorias, por eso debemos esperar que su vigencia pueda aliviar la gravísima situación. Hasta ahí puedo comentar... No podemos pensar en derogar una ley que ni siquiera ha sido aprobada. Son casi seis millones de ecuatorianos, dennos tiempo para que aquellos puedan encontrar empleo en los próximos años.

SU PERFIL.

El ministro de Trabajo es arquitecto por la Universidad Central del Ecuador. Cuenta con una amplia experiencia en el sector privado, donde se ha desempeñado como miembro de directorio de empresas y gremios productivos, como el Comité Empresarial Ecuatoriano. En el campo público fue 8 años legislador, de los cuales dos de ellos fue segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional.