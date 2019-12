La OPEP elevaría un 33 % su recorte

La OPEP y sus aliados (OPEP+) evalúan retirar del mercado un volumen de 400.000 barriles de crudo al día a partir de enero, lo que equivaldría a profundizar en un 33 %, hasta 1,6 millones de barriles diarios (mbd), el recorte de suministros adoptado hace un año.

Así lo aseguró el ministro del Petróleo de Irak, Zamer al Ghadban, al llegar a Viena para participar en las reuniones que celebrará la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) hoy y mañana.

“Hay un número de miembros claves que sí, que quieren hacer esto: (reducir) 400.000 bd adicionales a los 1,2 mbd” acordados hace un año, dijo Al Ghadban a los periodistas que le esperaban esta noche en el hotel vienés donde se aloja.

Un recorte “más profundo”, pero no demasiado drástico, es “lo preferido por cierto número de miembros de la OPEP”, insistió el ministro, tras admitir “haber oído” que al igual que Irak también Arabia Saudí, entre otros socios, estaría a favor de esa propuesta.

Al justificar la posible medida, explicó que la última reducción de la producción conjunta de crudo (de 1,2 mbd) “demostró no ser suficiente” ante una “demanda más baja” de lo previsto inicialmente, por lo que “se requiere un recorte adicional”. No obstante, recordó que aún no se ha llegado al consenso necesario para adoptar una decisión definitiva.

En las dos reuniones -hoy, con los 14 socios de la OPEP, y el viernes con los 10 aliados, entre ellos Rusia, México y Kazajistán- se evaluarán “diversos escenarios”, admitió.

Eso sí, vaticinó que “como mínimo” se adoptará una extensión del recorte vigente más allá de abril de 2020.

La cita vienesa está marcada por el temor a que una oferta excesiva del llamado “oro negro”, causada principalmente por el auge del petróleo de esquisto de Estados Unidos, provoque un fuerte abaratamiento de esta materia prima en la primera mitad de 2020.

Esta reunión será la última de Ecuador, como miembro de la OPEP. El país anunció en octubre pasado que abandonará el cártel petrolero en 2020, una decisión con la que recuperará la libertad de aumentar su producción para intentar mejorar su delicada situación fiscal.

El país es el miembro más pequeño del cártel, con una producción que entre enero y agosto de 2019 fue de 534.000 barriles diarios, la mayor parte destinada a la exportación.

Se trata de la segunda vez que Ecuador sale de la OPEP, en la que estuvo entre 1973 y 1992 y a la que regresó en 2007. Pero los actuales problemas financieros del país, en particular un déficit estimado en 3.600 millones de dólares para 2019, llevaron al presidente Lenín Moreno a salir del grupo.

Ayer, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió un 4,2 % y se situó en 58,43 dólares el barril al cierre del mercado, por una inesperada rebaja de los inventarios de crudo en EE.UU.