Nuevo embajador de Canadá en Ecuador se reunió con empresarios

El nuevo embajador de Canadá en Ecuador, Craig Kowalik, conversa con el cónsul de Estados Unidos, de Guayaquil, Erik Martini.

La Cámara de Comercio Ecuatoriano-Canadiense de Guayaquil, en conjunto con la Embajada de Canadá, organizó una velada de diálogo y networking que reunió a empresarios, diplomáticos y aliados estratégicos de ambos países. El evento tuvo lugar en un ambiente de cordialidad y con un objetivo claro: fortalecer las relaciones bilaterales y abrir nuevas oportunidades de inversión y cooperación.

Te invitamos a leer: Ecuador espera acuerdo arancelario con EE. UU. en las próximas semanas

En su intervención, Gabriel Roballo, presidente de la Cámara, destacó la relevancia de la cita en un momento clave, cuando avanza el proceso hacia la firma de un tratado de libre comercio entre Ecuador y Canadá. “Este acuerdo representa una puerta abierta para nuestros sectores productivos, al crear un marco más competitivo y transparente que facilitará tanto importaciones como exportaciones”, señaló.

El encuentro contó con la presencia del nuevo embajador de Canadá en Ecuador, Craig Kowalik, quien ofreció su primer discurso oficial en el país. El diplomático resaltó la importancia estratégica del Ecuador para Canadá: “De los dos únicos acuerdos bilaterales de libre comercio que Canadá negocia actualmente, uno es con Ecuador. Eso muestra lo prioritario que es este proceso para nosotros”. Además, subrayó que Guayaquil es el espacio ideal para comprender la dinámica empresarial y portuaria del país, al tiempo que compartió cifras alentadoras: en 2024, el comercio bilateral alcanzó los 1.400 millones de dólares, con un crecimiento del 38 % frente al año anterior.

"Con el TLC tenemos muchas oportunidades ante nosotros. Con la actual conjuntura política en Ecuador y la prioridad que el primer ministro de Canadá está dando al comercio internacional y la diplomacia económica, sus palabras, tenemos aún más promesas. Creo y les invito a que trabajamos juntos para aprovechar este momento en la historia de Canadá y de Ecuador en el que las estrellas se están alineando", dijo Kowalik.

El comercio entre Ecuador y Canadá

De acuerdo a las estadísticas oficial de Canadá, "en el 2024 nuestro comercio bilateral alcanzó casi los 1.400 millones de dólares", agregó Kowalik.

Turquía, un mercado de interés que conecta con más países Leer más

El año pasado Ecuador exportó a Canadá casi 1.000 millones de dólares y Ecuador a su vez importó algo más de 400 millones dólares americanos desde Canadá.

En el 2024 Canadá fue el sexto socio comercial de Ecuador en sus exportaciones y el número 11 en cuanto a sus importaciones.

También intervinieron Wesley Haylock, cónsul honorario de Canadá en Guayaquil, y autoridades consulares de Estados Unidos, quienes coincidieron en la necesidad de potenciar espacios de encuentro entre el sector público y privado.

La velada cerró con un brindis que simbolizó el compromiso de seguir construyendo, desde la confianza mutua y la cooperación internacional, un futuro más próspero y sostenible para Ecuador y Canadá. Los asistentes compartieron un espacio de camaradería y networking, con la expectativa de que este sea solo el inicio de nuevas alianzas y proyectos conjuntos.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ