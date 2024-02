Ministro Vega: El IVA subirá al 15 % desde que rija su aumento y ya no solo al 13 %

El ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, aseguró este 21 de febrero de 2024 que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) subirá al 15 % desde que rija su aumento, cuando la Ley para Enfrentar el Conflicto Interno entre en vigencia.

Al no haber acuerdos en la Asamblea, tal como quedó la propuesta legal, el IVA debe subir definitivamente 13 % y el presidente tendrá la potestad de aumentarlo hasta el 15 %, siempre y cuando las finanzas del Gobierno lo requieren.

Vega, en entrevista con Teleamazonas, señaló que actualmente hay la justificación para incrementar el IVA al 15 % de entrada debido a las necesidades de recursos que tiene el Gobierno, incluso frente a las inundaciones que afrontan varias provincias del país por el fenómeno de El Niño.

La cartera de Estado emitirá un informe para justificar el aumento del impuesto a ese porcentaje, señaló el titular de Finanzas.

Si bien se prevé una recaudación de unos 1.105 millones de dólares por el IVA al 15 % en 2024, ese monto no ha sido incluido en la proforma para este año, que ya fue enviada a la Asamblea Nacional, señaló Vega, al no estar todavía en el Registro Oficial, es decir, al no estar vigente.

Se espera que la Ley para Enfrentar el Conflicto Interno ingrese al Registro Oficial a inicios de marzo de 2024. De esta manera, el aumento del IVA estaría vigente desde abril.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) envió la noche del 20 de febrero de 2024, a la Asamblea Nacional, la proforma para el año en curso y parte de 2025, que suma 35.536 millones de dólares.

