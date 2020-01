La aplicación de entrega a domicilio Glovo se pronunció sobre el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las plataformas digitales, que lo establece la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria.

La Reforma Tributaria llegará al Registro Oficial hasta este viernes Leer más

La ley, vigente desde el 1 de enero de este año, señala que los usuarios de las plataformas digitales deberán comenzar a pagar IVA. Sin embargo, esa parte de la norma todavía no está vigente y el Servicio de Rentas Internas (SRI) se encuentra afinando detalles.

En 180 días, a partir del 1 de enero de 2020, los usuarios comenzarán a pagar IVA mientras tanto el SRI está definiendo cuáles serán las plataformas o aplicaciones que ahora deberán cobrar el tributo.

Glovo asegura que la ley no tendrá un impacto tributario para su empresa en Ecuador debido a que son una compañía legalmente constituida en el país.

"(Glovo) desde el inicio de sus operaciones ha cumplido con todas las obligaciones tributarias, incluyendo el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en todas sus operaciones gravadas, Impuesto a la Renta, entre otros", dice la firma.

Glovo añade que esta reforma está dirigida para aquellas plataformas que no están domiciliadas en Ecuador, es decir, tendrá impacto en las empresas que no tienen residencia fiscal local. Por lo tanto, no afectará a su negocio.