La época de mayor demanda ha llegado al sector bananero y con ello una mejor paga (hasta $ 7 por caja) para quienes aprovechan vender el producto en el mercado spot. Si bien se tienen mejores ingresos; eso, dicen los productores bananeros, no termina siendo un aliciente para el sector, que durante todo el año ha debido aguantar una fuerte caída de precios.

El nivel de pago, que supera el valor oficial de 6,25 dólares, daría la sensación de que el problema de liquidez se ha superado en el sector, pero no es así. “Ser productor de banano es tener un negocio de alto riesgo, porque entre marzo y abril algunas exportadoras llegaron a pagar la caja de la fruta hasta en un dólar”, dice a Diario EXPRESO Franklin Torres, presidente de la Federación Nacional de Bananeros del Ecuador (Fenabe). El dirigente menciona que aunque la demanda mejora, los niveles de oferta del país no son los mismos.

La producción del banano ha bajado. Al inicio de este año era de 7 millones de cajas por semana y ahora es de 5 millones. “Un 80 % es por la falta de dinero y un 20 % es por el clima”, señala.

La evolución de la exportación de banano de Ecuador Expreso

Esta coyuntura ahonda la discusión entre productores y exportadores sobre el respeto en el precio oficial. Los segundos cuestionan a los agricultores de siempre querer tener un precio mínimo de sustentación en la temporada baja y en la alta preferir el precio spot, el mismo que es impuesto por el mercado. Tal como lo ha contado este Diario en varios artículos, esta discusión llevó a los productores en el pasado a manifestarse, con el cierre de carreteras y a obligar al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) a poner mano dura en el control del pago oficial.

El MAG abrió auditorías a 72 exportadoras a las que al parecer no habían cumplido con la ley, un proceso que hasta ahora ha generado la apertura de 35 expedientes administrativos para investigar. Según informó ayer el ministro Bernardo Manzano, de ese número, 12 empresas han devuelto 657.876,25 dólares a los productores, como una forma de compensar el irrespeto al precio de la caja de banano.

Acción Fenabe espera que las acciones del Ministerio sean más ágiles y que abarquen a los 5.000 productores de banano.

La meta es que se devuelva a los agricultores más de 1,3 millones de dólares y se audite en total a 260 compañías: 245 empresas exportadoras y 15 asociaciones, indicó Manzano.

Para Fenabe, la acción es positiva, pero cuestiona que el monto de recuperación del dinero es bajo frente a la realidad. El gremio estima que el monto por no pagar el precio mínimo de sustentación asciende a más de 200 millones de dólares.

Sobre la acción de hacer devolver el dinero que no se pagó antes, la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano (Acorbanec) indica que respeta la auditoría que hace el Ministerio. Pero recuerda que el banano es una fruta, cuyo precio depende de factores externos como la crisis geopolítica, el problema naviero, la inflación mundial y la revalorización del dólar. Los exportadores, dice, este año han debido enfrentar graves problemas de competitividad, lo que se ha visto reflejado en las ventas. “Desde el año pasado se ve una baja de las exportaciones en menos 3 % en volumen y menos 5 % en lo monetario en el 2021. Este año sigue la tendencia, vamos por un 8 % menos, por diversas razones ahondado por el conflicto entre Rusia y Ucrania”, manifiesta el director ejecutivo de Acorbanec, Richard Salazar.

Por lo tanto, insiste, hay que cambiar la Ley de Banano, que no se ajusta a la realidad, “tenemos mercados con precio spot y la ley no toma en cuenta ello. Para nosotros, la situación tampoco está mejor, se pagan altos impuestos y se sube el salario básico sin que sea con base en un estudio técnico y eso encarece nuestros costos. Necesitamos cambios y urge que productores y exportadores nos unamos, la división no beneficia a nadie”, puntualiza Salazar.

INGENIOS

Continúa el pleito legal por la caña

El Ministerio de Agricultura tiene abiertos varios frentes en la defensa del pago según el precio mínimo de sustentación, en esta lucha también están los productores de caña de azúcar. La industria puso una acción de protección sobre el nuevo precio de la tonelada del producto, que era de $ 35,05 y una jueza de Yaguachi hizo retroceder el costo a $ 31,70. El ministro Bernardo Manzano dice que se está trabajando para que se haga justicia, el tema no ha llegado al punto final.