¿Qué medidas se pueden tomar para evitar estafas en la devolución del IVA?

Aunque el Servicio de Rentas Internas (SRI) asegura que se mantiene al día con el pago de las devoluciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) con los adultos mayores y personas con discapacidad, en las últimas dos semanas se han colgado quejas de usuarios que reclaman que su pago no llega y otros, incluso, aseguran que están siendo estafados para el recibo de estos montos. Es decir, que terceras personas, toman sus datos, usan sus claves y desvían hasta sus cuentas bancarias los montos que deberían recibir los usuarios.

Diario EXPRESO pudo conversar con 20 agricultores, que son adultos mayores, de una parroquia de la provincia del Guayas, que indicaron que personas disfrazadas llegaron al lugar, tomaron foto de las cédulas, les hicieron firmar hojas, con el engaño de que el Gobierno les iba a hacer llegar una ayuda económica.

No es la primera vez que se extienden estos reclamos. De hecho, a finales del año pasado, el SRI consiente de una suma de estafas a los grupos vulnerables, por devolución de IVA, indicó que el trámite de solicitud online para la devolución, (proceso mediante el cuál se generaban las estafas) se daría de manera automática y en establecimientos autorizados. Es decir, que cuando el adulto mayor, por ejemplo, haga sus compras en el supermercado, al pagar en caja, el vendedor le restará el IVA de la facturación. No obstante, ocho meses después de ese anuncio, la entidad tributaria aún no informa sobre la lista completa de los establecimientos autorizados para esta devolución automática.

¿Qué medidas se pueden tomar para evitar ser víctimas de estafas relacionadas con la devolución del IVA?

El mismo SRI, en sus plataformas informativas, indica que, para evitar ser estafado, los usuarios deben evitar entregar sus claves del SRI que son secretas e intransferibles. “No entregue su contraseña de acceso al sistema de Devolución del IVA Internet, ni información personal a nadie”, enfatiza.

El experto en contabilidad, Lenín Mora, añade que además de no compartir sus claves e información personal con terceros, tanto adultos mayores como personas con discapacidad deben acudir únicamente con su contador o con una persona de confianza para la realización de ese proceso, de requerir ayuda.

También enfatiza la necesidad de verificar que una llamada telefónica o una visita a su hogar de supuesto personal del Gobierno o del mismo SRI sea real. Por ejemplo, pedirles a los supuestos funcionarios sus credenciales o llamar a la entidad para comprobar que la visita es real. “En todo caso, es mejor mantenerse informado de algún beneficio o actualización de estos beneficios, por los canales oficiales, como las plataformas de las entidades, en este caso del SRI. Y de tener dudas, lo mejor es acercase a las mismas oficinas”, remienda el experto.

