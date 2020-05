Marianne Van Steen: “Todos nuestros programas en Ecuador continuarán”

En días pasados, la delegación de la Unión Europea en Ecuador anunció el arribo de un paquete de ayuda solidaria de $ 37 millones no reembolsables, y cuya primera fase será utilizada para fortalecer la capacidad sanitaria, el equipamiento de las casas asistenciales, la protección social, entre otros temas. Marianne Van Steen, embajadora de la comitiva en el país, explica las decisiones tomadas sobre estos montos.

¿En qué consiste el paquete de ayudas del Equipo Europa?

Pese a todos los desafíos que tuvimos y seguimos teniendo en Europa para enfrentar esta crisis, decidimos que no podíamos trabajar solamente en Europa. En el caso de Ecuador, uno de los países más afectados por el COVID-19, optamos por un paquete que reúne esfuerzos de la Unión Europea, de los estados miembros y del Banco Europeo de Inversiones.

¿Cómo se usarán estos fondos? ¿En qué proyectos?

En total son $ 37 millones conformados por fondos nuevos y fondos reorientados. Lo primero que llegará son $ 2,2 millones que están destinados a ayuda humanitaria en el tema como la capacidad sanitaria, la seguridad alimentaria, manejo de cadáveres y el apoyo psicosocial. De ahí, hay otros $ 300.000 para equipar las facultades de medicina de varias universidades, y fuertes cantidades de Italia y España que se invertirán en saneamiento y salud.

En abril se habló de la reorientación de fondos de las iniciativas activas en el país. ¿Esto implicó el cierre de proyectos?

No. Las veinticinco iniciativas que tenemos en Ecuador continuarán porque hasta jurídicamente no podemos cambiar completamente los objetivos que tienen, pero parte del dinero en estos proyectos se usarán para tener una respuesta inmediata a elementos necesarios y urgentes, como salud y conectividad.

¿Cómo se sostendrán estas iniciativas en el tiempo?

Estamos pensando a largo plazo, no solo a corto plazo. Si bien la atención en temas de sanidad es inmediata, hay otros proyectos que tienen como fin la reactivación económica, porque lo que Ecuador necesita es liquidez. Tenemos un programa muy grande en Esmeraldas y Manabí para la reactivación económica.

Se ha dicho que esta es solo la primera fase de las ayudas...

Sí. Hay otros programas en camino que aún no han sido aprobados.

¿Puede la pandemia alterar la relación comercial entre la Unión Europea y Ecuador?

La ventaja más importante del acuerdo comercial es que ofrece seguridad jurídica, lo que significa que, crisis o no crisis, continuamos trabajando juntos. Efectivamente vamos a ver un impacto en los flujos comerciales, pero se debe a la coyuntura.

¿Se puede hablar de una afectación a la demanda de las exportaciones del país?

Aún no tenemos los datos estadísticos de marzo y abril. Seguramente habrá una baja, pero esperamos que, porque se trata de productos agroalimentarios, no sea considerable. Es desafortunado, porque en enero y febrero vimos un incremento de 12 % en las exportaciones desde Ecuador, pero esperamos que el impacto no sea fuerte.