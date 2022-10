El Isspol busca sostenibilidad con nuevas reformas jubilares

La batalla por recuperar 900 millones de dólares en inversiones fallidas no es el único gran pendiente que tiene el Isspol. La sostenibilidad del sistema de seguridad social de la Policía preocupa y por ello se cocinan nuevas reformas que permitirían, en el tiempo, seguir alimentando los fondos de salud y pensiones. El incremento de la edad de servicio para jubilarse, una nueva forma de medir los pagos y una reconformación del consejo directivo marcan el debate al respecto.

Desde esta semana, el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol) inició el proceso de socialización, entre jubilados y policías activos, de las reformas a la Ley de Seguridad Social. Entre los cambios más importantes que se plantean está el incrementar la edad del límite inferior de retiros, de 20 a 25 años, y que las pensiones se paguen según el promedio de las últimas 36 o 48 aportaciones y ya no según el último salario mensual.

No todos conocen estos cambios, pero a quienes están a punto de retirarse, dichas propuestas les generan preocupación.

“No solo quieren subir el tiempo de servicio, se busca bajar las pensiones. Si se aprueba esto y yo me jubilo el año que viene, esta reforma implicaría que yo tenga que recibir solo 650 dólares con 20 años de aporte. Nosotros los policías exponemos nuestra vida a diario, trabajamos 24/7, no tenemos feriados, días libres, ni horas extras, ¿y quieren aplicar esto?”, se pregunta un agente en servicio, que prefiere quedar en el anonimato.

Él califica de injustas las propuestas porque cree que con esto nuevamente se está buscando que los afiliados del Isspol paguen las consecuencias del desfalco millonario que sufrió la institución.

Renato González, director del Isspol, lo niega. Admite que estos cambios pueden ser “dolorosos”, pero aclara que no tienen nada que ver con el reciente atraco de sus inversiones, sino con una orden de la Corte Constitucional de reformar la ley, con base en los nuevos estudios actuariales. “Son decisiones que tenían que haberse tomado desde hace 17 años y no se lo hizo por una falta de responsabilidad y de valentía, pero la sostenibilidad de un sistema es fundamental”. De no aplicarlo, el Isspol solamente podría pagar pensiones hasta el 2044.

Otros cambios apuntan a la conformación del Consejo Directivo. González señala que es necesario incluir en él a una persona independiente, con conocimientos financieros y de inversiones, “que nos pueda dar un criterio y fortalezca las decisiones del Consejo Directivo”.

No obstante, esto no convence a policías pasivos, como Nelson Peña, quien cree que eso no es garantía para que un tercero venga y se robe el dinero del ente. Ya sucedió, dice. “Lo que se debe hacer es mejorar el perfil y no permitir que terceras personas tomen decisiones de nuestro dinero”, plantea Peña.

González sostiene que todavía existen varios puntos o nudos críticos que tendrán que ser discutidos en los próximos días. Las propuestas deberán ser enviadas a la Asamblea hasta fines de este mes.

DETALLE DE LAS REFORMAS

EDAD DE SERVICIO. Se propone una fórmula progresiva para incrementar los años de servicio como requisito para jubilarse. Para quienes tienen menos de 15 años, automáticamente el límite inferior se movería a 25 años; pero para quienes tienen 16 años, pasaría a los 24. Y así: los de 17 a 23, los de 18 a 22 y los de 19 a 21.

PENSIONES. En la reforma se fija una fórmula para que las pensiones en el futuro se basen en un promedio de las últimas 36 o 48 aportaciones y no en el último salario mensual. Hoy, si alguien asciende de cargo, puede trabajar un mes y retirarse. Su pensión se calcula con el último salario, lo que resta sostenibilidad a la entidad.

EN EL CONSEJO. Una de las propuestas es incluir la presencia de un vocal externo en el Consejo Directivo. La idea es que esta persona tenga un perfil técnico y que sea un experto en inversiones y finanzas para que fortalezca las decisiones del gremio. También se busca que no tenga relación con la entidad ni con la política.