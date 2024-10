Maiceros: "Por falta de un estudio no se sabe si hay o no maíz"

Los industriales del maíz advierten que puede existir una escasez del alimento balanceado. “Tenemos el grano solo hasta noviembre y las importaciones fueron suspendidas y no hay fecha para empezar a tramitarla”, dijo a Diario EXPRESO Jorge Josse, director de la Asociación de Productores de Alimentos Balanceados de Ecuador (Aprobal).

La última decisión sobre importar o no el grano se ha tomado, sin que exista un comunicado para que la ciudadanía tenga claro cuál es la situación. El ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Danilo Palacios, no publicó cuál fue la conclusión de una reunión que tuvo a final de septiembre con los productores del maíz. Para esa fecha fueron los agricultores los que indicaron que por ahora no habrá importación; una postura del ministerio que ahora también los industriales lo reafirman.

Falta un verdadero estudio

Urge que el MAG transparente las cifras, porque las empresas que compran el balanceado ya se quejan del alto precio y escasez. Pero los productores aseguran que sí hay maíz. "Hasta enero de 2025 se van a cosechar 550.000 toneladas de maíz", indicó a Diario EXPRESO José García, coordinador de la Defensa de los Agricultores.

Agregó que falta un estudio real para determinar si hay o no maíz, porque el Ministerio de Agricultura y Ganadería decidió dar la licencia para importar en base a un estudio que tenía información completa. Por ejemplo, en ese documento se decía que en Montalvo, en la provincia de Los Ríos hay 6.000 hectáreas sembradas de maíz, cuando en la realidad son 15.000 hectáreas. "Además, no es posible que le den a los técnicos del MAG solo dos días para recorrer una provincia. Así se hace un trabajo a la carrera que alcanza a cuantificar que realmente hay maíz en Ecuador", manifestó García.

Al momento el quintal del maíz se sigue vendiendo entre 18 y 20 dólares, cuando el precio mínimo de sustentación es de 16,50 dólares. ¿Por qué interesa el tema? Porque los industriales han advertido que con esos precios se va a encarecer los precios de los huevos, pollos y cerdos. Una situación que no se ha dado, y la advertencia viene desde junio de 2024 en que se ha señalado que por la falta de maíz y lo caro que está los productores de huevos tendrían que vender las gallinas ponedoras y con ello la cubeta de huevos podría pasar de costar 4 dólares a 10 dólares.

