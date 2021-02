Es incierto paradero de los bonos del Isspol que Jorge Chérrez ofrece devolver

Conferencia. La reunión virtual entre Jorge Chérrez, quien se halla fuera del país, y el Isspol no tuvo éxito.

El paradero del portafolio de bonos que Jorge Chérrez, director del IBcorp Investment Group, dijo que estaban disponibles y con instrucciones al Depósito Centralizado y Compensación de Valores (Decevale) para su entrega, sigue incierto.

“De la revisión de estas comunicaciones y de manera particular a los textos transcritos se advierte que, como fundamentación de su supuesta intención de entrega de activos al Isspol, usted realiza citas de acciones no acordadas y pretende atribuir la responsabilidad de la custodia de los títulos valores al Decevale”, señala Juan Carlos Rueda, director general del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol). El 2 de febrero de este 2021 IBcorp-EHYBF dijo haber enviado una carta institucional al Decevale, a fin de que inicie el proceso de devolución de los activos de inversión de la entidad policial.

Según Chérrez, “se ha confirmado el depósito y custodia de estos valores, Bonos Globales, en la cuenta de subcustodia internacional del Decevale y se ha comprobado que estos activos están totalmente libres para ser transferidos”.

Chérrez y funcionarios del Isspol se reunieron de forma virtual el lunes, donde este dijo que entregaría dichos activos.

Esta solución (la de Jorge Chérrez), en el fondo no tiene viabilidad jurídica.

“En la reunión técnica celebrada el lunes en ningún momento fue aceptado el procedimiento que usted alude y no lo fue porque, precisamente, se pretende inmiscuir en esta acción al Decevale, entidad que, según informes de la Superintendencia de Compañías, no ha tenido ni tiene autorización para actuar como custodio o subcustodio de títulos de deuda externa ecuatoriana, circunstancia que constituye una de las causales por las que el Decevale se encuentre intervenido. Esto denota un desmesurado afán de generar una expectativa de solución que en el fondo no tiene viabilidad jurídica”, señala Juan Carlos Rueda, director general del Isspol.

Rueda cree que Chérrez sabe exactamente de la existencia de una cuenta de subcustodia internacional que tendría en Decevale y la identidad de la empresa que actúa como depósito de los bonos y deja en evidencia su libre acceso a los datos y registros de la cuenta aludida. Y reitera el pedido ya hecho: el nombre de la entidad donde el Decevale tendría abierta la cuenta de subcustodia internacional. El nombre del tenedor o propietario de los bonos globales, cuya información deberá estar respaldada por un certificado emitido por el agente de custodio principal, sean estos, Euroclear, DTC o Clearstream y el período en el que han permanecido a nombre de ese beneficiario.

El detalle de las liquidaciones correspondiente al canje de los bonos de deuda externa (2024, 2026, 2028 y 2029) por los bonos globales reestructurados 2030, 2035 y 2040, así como la liquidación del pago de intereses con el bono cero cupón.

IMVERSIONES. Las inversiones a través de empresas de Jorge Chérrez no son las únicas, el Isspol ha invertido en cesión de derechos fiduciarios, facturas, obligaciones y Cetes.

MORA ELEVADA. Son unos 250 millones de las inversiones de inversiones no privativas que están en mora, de un total de 990 millones de dólares, según datos de la entidad.

LOS AFILIADOS. En cambio las inversiones privativas (crédito a los afiliados) representan 565 millones y la mora es de apenas el 2 %, es decir, $ 11 millones.