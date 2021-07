Charles M. Geurts: “Impulsar la inversión es la meta de la UE en los próximos 7 años”

Tras cuatro años de vigencia del acuerdo comercial binacional, la Unión Europea (UE) cree que es hora de ampliar los alcances de la relación que se tiene con Ecuador. La inversión en sectores estratégicos, como la economía circular, es un pendiente en el que se espera trabajar en los próximos años.

- Tras varios años de acuerdo comercial, ¿cómo se ha fortalecido la imagen del país en el bloque de países europeos? ¿Cómo ven a Ecuador?

- Lo vemos como un socio muy importante, gracias a su estabilidad, a sus credenciales democráticas y sus valores. Un socio con el que podemos hablar de todo, como el cambio climático, la cooperación en temas de desarrollo, sobre todo después de la crisis sanitaria que hemos vivido.

- Tras esa crisis, se ha contemplado volver a vernos como un país de renta baja, para a partir de ahí definir ayudas como la entrega de créditos, aranceles, vacunas.

- La categorización de renta media o baja siempre se hace de manera objetiva sobre datos macroeconómicos. En Latinoamérica, con la excepción de Bolivia, la mayoría son países de renta media. En el caso de Ecuador, tiene rasgos de ser un país en pleno desarrollo. Aún se ven desigualdades, una repartición de riquezas que no es equilibrada y que se debe corregir. Pero ser de renta media no ha significado que como bloque dejemos de invertir en educación, salud, desarrollo económico, que facilitemos financiamiento en condiciones muy favorables... En los últimos siete años, el país ha recibido fondos no reembolsables de más o menos $ 125 millones y un portafolio de $ 700 millones en préstamos. La buena noticia es que vamos a trabajar con los 27 Estados miembros, para aumentar el impacto de esos recursos.

Un tema importante de nuestra cooperación ahora es la recuperación económica y social.

- En materia económica, ¿qué tipo de colaboración se prevé para este año?

- En nuestra labor de cooperación, un eje muy importante es la recuperación económica y social, pero una recuperación que sea digital, ambiental y sostenible, en la cual esperamos trabajar en los próximos años. Y para eso, el acuerdo comercial seguirá siendo un vehículo muy importante para lograrlo. El año pasado Ecuador cerró con un superávit comercial con la UE de $ 1.500 millones, pero el beneficio no solo es comercial. El 80 % de las empresas europeas están sirviendo como soporte para el desarrollo productivo, con la venta de insumos, tecnología, máquinas y vehículos a precios mucho más bajos gracias a este acuerdo. Y creemos que se puede hacer más, apoyar este movimiento comercial a través de una mejor atracción de inversiones extranjeras.

- Tras cuatro años de acuerdo, ¿cómo se ha avanzado en el tema de inversiones directas?

- Desarrollar la inversión será el tema central de la UE en los próximos 7 años. Ya es la Unión Europea el primer inversionista de Ecuador; pero si medimos los recursos, ese nivel es casi el 50 % de las inversiones que la UE tiene en países como Colombia y Perú, que también tienen un acuerdo. Y hay que preguntarse por qué eso se da. Me parece que el Gobierno actual tiene una visión clara del papel que puede jugar eso en la recuperación. Un proceso que deseamos apoyar. Significa que hay que identificar en el marco legal lo que puede hacerse para atraer más inversiones. Hablo de la seguridad jurídica. Las condiciones no pueden cambiar con leyes o nuevas reglas de un día a otro. Implica que se tenga que revisar toda la tramitología que acompaña la actividad económica y las autorizaciones para una inversión extranjera. Hacer que sea más simple, más rápido.

La inversión es un eje central de la política del nuevo Gobierno y es un punto que deseamos apoyar.

- ¿Dónde están esas oportunidades?

- Yo, particularmente, tengo una obsesión con la economía circular. Allí me parece que hay un potencial enorme. Las nuevas tecnologías de la economía circular de Europa, para reciclar, utilizar energía renovable, manejar de forma ambiental los insumos, están encaminándose a las pymes; justamente el tipo de empresas que en su mayoría conforman la estructura empresarial de Ecuador. Por otro lado, están el sector energético, el desarrollo digital, las telecomunicaciones, el agroturismo. Vemos que Ecuador tiene un potencial enorme en turismo ecológico que debe explotar.