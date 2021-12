El presidente Guillermo Lasso anunció este 21 de diciembre que la eliminación del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) se ejecutará de forma progresiva en el 2022: de un 0,25 % por trimestre. Esto empieza el 1 de enero próximo, dijo, cuando todas las importaciones ya no pagarán el 5 %, sino el 4,75 %.

En el segundo trimestre, explicó, será del 4,05 %, y así, hasta cerrar el el año, con un 4%. Con esta medida y la baja de otras tasas de interés, el Gobierno aspira a que más empresas se animen a realizar inversiones que permitan la creación de nuevas plazas de trabajo.

Sobre el aumento del salario a 425 dólares indicó que los trabajadores han sido los más afectados por la crisis de la pandemia cuando se les redujo la jornada y el salario y tuvieron que resistir. "Con la vacunación empezó la reactivación y esta debe empezar por la familia ecuatoriana, la reactivación económica tiene que tener un rostro humano y este debe ser de los trabajadores que arrimaron el hombro en tiempo de la pandemia. Por lo tanto, enfatizó, "es justo el aumento del salario, que es el más alto en ocho años y en el 2020 no hubo incremento de salario y ahora debe compensar al trabajador", indicó Lasso.

Explicó que el hecho de que 3 de cada 10 tienen un trabajo formal y 7 no lo tienen, que equivale a 6 millones de personas, es un indicador que está estable en 10 años, " por lo tanto suba o baje el salario no hay más empleo, y es que el problema no es el salario. El problema es la falta de inversión en el país y eso es lo que estamos promoviendo la inversión", resaltó Lasso.

Puso como ejemplo al sector camaronero que por las inversiones e innovación que ha realizado este año va a lograr exportaciones por más de 5.000 millones de dólares. Por lo tanto por la rebaja de las tasas de intereses y del pago del ISD espera que las empresas estén animadas a invertir, porque en el pasado se indicó que era el ISD que limitaba las inversiones, entonces ahora que se baja se esperan más capitales y más plazas de trabajo, reiteró.