El IESS descarta hacer cambios en los aportes

No subir aportaciones o la edad de jubilación. El presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Francisco Cepeda, descarta tomar medidas que han sido recomendadas por estudios para garantizar la sostenibilidad de las pensiones jubilares en el corto y mediano plazo.

El IESS planea declarar nuevamente emergencia para adquirir medicamentos Leer más

“En esto quiero ser bien claro. El aporte de los empleados y los empleadores no se va a modificar. No se va a modificar. Me parecería un absurdo por dos motivos: no estamos en una economía boyante y el servicio que estamos dando en salud, que es el servicio más valorado, no es de primera”, dijo Cepeda en declaraciones a medios de comunicación.

En abril de 2021, se presentó un informe sobre el sistema de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), que fue elaborado por expertos del Banco Mundial, con información del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

El análisis señalaba que el sistema de pensiones del IVM requiere cambios urgentes. En términos generales, actualmente existe un déficit creciente que es cubierto con reservas y transferencias fiscales. Incluso si el Gobierno transfiriera el 40 % de su aporte, no se alcanza a cubrir el déficit.

Si el Gobierno no pudiese transferir al IESS más de 1.000 millones de dólares por año (en efectivo), las reservas líquidas del IVM se agotarían en menos de dos años. Eso quiere decir que el IESS puede tener serios problemas para afrontar el pago de pensiones entre el próximo año y 2023, aseguró en ese entonces Augusto de la Torre, execonomista jefe para el Banco Mundial, quien fue parte del equipo que elaboró el estudio.

A tres meses para cerrar el 2021, el IESS tiene nueva directora encargada Leer más

Cepeda tiene otras cifras. Según sus estimaciones, desde 2030 habrá un desequilibrio en el fondo de pensiones. “No alcanzan los ingresos para los egresos”, aseguró el funcionario del IESS.

Para cambiar el trayecto de la situación, dijo Cepeda, una de las alternativas es subir la edad de jubilación o cambiar el cálculo del valor de las jubilaciones. “Esos temas son muy delicados para llegar a hacer una cosa de esas. Lo que nosotros haríamos o lo que recomienda la OIT (Organización Internacional del Trabajo) es hacer mesas de trabajo con los diferentes sectores de la sociedad. Eso no lo vamos a hacer en el corto plazo”, manifestó el presidente del Consejo Directivo del IESS.

De agosto de 2020 a agosto de 2021 se ha recuperado a más de 200.000 afiliados al IESS y esa situación ha mejorado los ingresos de la Seguridad Social. La Ley para la Creación de Oportunidades, dijo Cepeda, es clave porque permitirá crear más empleos que mejoren los ingresos del IESS.

En su último reporte publicado el 7 de octubre de 2021, el Fondo Monetario Internacional (FMI) señala que el Gobierno ecuatoriano reconoce que la reforma del sistema de seguridad social es necesaria y urgente, ya que el sistema actual no solo es actuarialmente insolvente, sino que incurrirá en una escasez del flujo de efectivo y generará presiones rápidamente crecientes sobre el presupuesto del Gobierno central.

Seguro Social, sin pensiones para diciembre Leer más

El Gobierno le dijo al FMI que tiene la intención de establecer una comisión de alto nivel para promover un esfuerzo de comunicación pública generalizado sobre la necesidad de una reforma de las pensiones y considerar opciones para abordarla. La administración del IESS ha comenzado a reducir su personal y se promoverán más ganancias de eficiencia, al tiempo que se protege la provisión de beneficios de salud, pensiones y discapacidad.

Actualmente, según datos de la propia entidad, la deuda del Estado con el IESS asciende a $ 8.037 millones. De esa cantidad, más de la mitad (unos $ 4.368 millones) corresponde al seguro general de salud individual y familiar.