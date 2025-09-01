Hipermarket llega a Daule Vial 1 con premios y gran acogida
La experiencia de comprar todo en un solo lugar ahora está más cerca de las familias del sector
El nuevo Hipermarket tuvo una apertura celebrada por la comunidad. Durante el evento inaugural, los clientes disfrutaron de actividades de bienvenida y dinámicas que llenaron de alegría la jornada. Entre las sorpresas, los asistentes pudieron llevarse premios de la marca como tazas, termos y gorras, un detalle que reforzó el ambiente festivo y familiar que caracteriza a la cadena.
Un espacio pensado para todos
El nuevo complejo se levanta sobre un terreno de más de 12.000 m², con una construcción de 5.400 m². Cuenta con 14 locales comerciales, cajeros de autopago, cajeros automáticos y un área de parqueo con más de 140 espacios que incluyen sitios especiales para motos y sillas de ruedas. Todo diseñado para ofrecer comodidad y seguridad a los visitantes.
En este Hipermarket, los clientes encontrarán las reconocidas marcas de la Corporación: Mi Comisariato, Ferrisariato, Rio Store y Mi Juguetería, además de la tradicional Mi Panadería, con un
Compromiso con el desarrollo
Con esta apertura, Corporación El Rosado no solo acerca su propuesta de calidad, variedad y precios competitivos a más familias ecuatorianas, sino que también genera nuevas oportunidades de empleo y dinamiza la economía local.
El nuevo local atenderá de lunes a domingo, de 09:00 a 22:00, consolidándose como un punto de encuentro comercial y social para Daule y sus alrededores.
