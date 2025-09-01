Expreso
hyper
Hipermarket abre sus puertas en Daule Vial 1 con grandes premios y una calurosa bienvenida por parte de la comunidad.FREDDY RODRÍGUEZ

Hipermarket llega a Daule Vial 1 con premios y gran acogida

La experiencia de comprar todo en un solo lugar ahora está más cerca de las familias del sector

  • Redacción Expreso

El nuevo Hipermarket tuvo una apertura celebrada por la comunidad. Durante el evento inaugural, los clientes disfrutaron de actividades de bienvenida y dinámicas que llenaron de alegría la jornada. Entre las sorpresas, los asistentes pudieron llevarse premios de la marca como tazas, termos y gorras, un detalle que reforzó el ambiente festivo y familiar que caracteriza a la cadena.

Un espacio pensado para todos

El nuevo complejo se levanta sobre un terreno de más de 12.000 m², con una construcción de 5.400 m². Cuenta con 14 locales comerciales, cajeros de autopago, cajeros automáticos y un área de parqueo con más de 140 espacios que incluyen sitios especiales para motos y sillas de ruedas. Todo diseñado para ofrecer comodidad y seguridad a los visitantes.

En este Hipermarket, los clientes encontrarán las reconocidas marcas de la Corporación: Mi Comisariato, Ferrisariato, Rio Store y Mi Juguetería, además de la tradicional Mi Panadería, con un

Compromiso con el desarrollo

Con esta apertura, Corporación El Rosado no solo acerca su propuesta de calidad, variedad y precios competitivos a más familias ecuatorianas, sino que también genera nuevas oportunidades de empleo y dinamiza la economía local.

El nuevo local atenderá de lunes a domingo, de 09:00 a 22:00, consolidándose como un punto de encuentro comercial y social para Daule y sus alrededores.

