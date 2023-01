Estación. En Guayaquil no todas las gasolineras venden la ecoplus 89.

Luego de que la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador (Camddepe) dijo a Diario EXPRESO que es mejor que se saque del mercado a la ecoplus 89, porque tiene baja venta, Petroecuador responde que al momento no se ha tomado esa decisión y enfatizó que no existe desabastecimiento, el despacho se ejecuta con normalidad.

Pero, la entidad estatal precisó que no todas las estaciones cargan todos los meses la eco plus 89; por ejemplo en octubre lo hicieron 43 y en diciembre de 2022 fueron 32. Es un hecho que confirma lo expresado por el gremio, de que están desanimados porque las 60 estaciones que se animaron a vender en Esmeraldas y Guayaquil no tienen la rotación esperada.

“Las expectativas de ventas era de vender entre todas 60.000 galones por día, pero se vende solo 10.000”, indicó Iván Casanova, vicepresidente de Camddepe.

Las cifras del gremio son similares a las de Petroecuador, en ellas se ve que en octubre al mes vendieron más de 250.000 galones al mes y en noviembre fue por debajo de 250.000.