El sector de los exportadores advierte que la factura para servicios de seguridad ha crecido tanto, que en algunos casos resta el dinero que se podría destinar para invertir y crear nuevas plazas de trabajo.

Los exportadores, junto con su cadena de valor, se enfrentan a la carga de invertir un millón de dólares diarios en medidas de seguridad. Las empresas están recurriendo a tecnologías de vigilancia, monitoreo y análisis de datos para anticipar y responder a posibles amenazas, dijo Felipe Rivadeneira, presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), en el informe Expordata, de agosto de 2023.

Rivadeneira precisó que las primas de seguros son uno de los rubros que más se han disparado, ya que las empresas buscan protegerse contra los riesgos y daños derivados de la inseguridad; tampoco se puede pasar por alto el componente legal y judicial, pues los exportadores destinan recursos significativos para abordar cuestiones legales relacionadas a casos de delitos, que van desde la contratación de asesoría especializada hasta la representación en procedimientos judiciales.

¡Cuídennos que nos están matando! La inseguridad cierra negocios y se pierden plazas de trabajo.

presidente de Anecacao

El gremio de los seguros reconoce que se ha visto obligado a aumentar el costo de las primas. “Según información que publica la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en el ramo de transporte, que ampara las mercaderías que circulan por carretera, muchas de ellas de exportación como camarones y otros bienes, hubo una pérdida técnica del 16 % en diciembre de 2022 y del 84 % en febrero de 2023”, detalló a Diario EXPRESO Patricio Salas, secretario ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros y gerente general de la Asociación de Compañías de Seguros del Ecuador.

Salas agregó que es de esperar que esta situación haya provocado que algunas empresas de seguros hayan ajustado las condiciones de contratación, para mantener el equilibrio técnico necesario; pero no es un tema general del mercado ni se ha tratado dentro del gremio.

Un experto en seguros para empresas explicó a este Diario que el incremento de las primas en el sector industrial y comercial en rubros como vehículos, transporte, etc., está entre el 30 % y el 50 %, por el aumento de la violencia. Así también lo señalan empresas que se dedican a recuperar carros robados.

BOLETÍN | CORPORACIÓN DE GREMIOS EXPORTADORES DEL ECUADOR CORDEX INSTA A ABORDAR DE MANERA INTEGRAL LA CRECIENTE CRIMINALIDAD EN EL PAÍS pic.twitter.com/Cd2q8gGpSE — CORDEX (@CORDEX_EC) August 10, 2023

Los índices de criminalidad en el país siguen en aumento, y el hurto de todo tipo de automotores representa un componente relevante de esas cifras, que se incrementan a diario. A decir del general Abraham Correa, gerente de logística de Carseg S. A. - Hunter, “desafortunadamente la incidencia y surgimiento de múltiples organizaciones delictivas ha llevado a que en el primer semestre del 2023, las estadísticas de robos vehiculares se vean duplicadas frente al mismo periodo del año anterior”. Solo en el caso de transporte pesado, en el primer semestre recibieron 141 denuncias de robos, frente a las 63 de igual periodo de 2022.

Los exportadores de cacao están en la lista de afectados. Las plantas, las bodegas, los productores y otros actores han recibido amenazas de secuestros por pagar extorsiones. Además, los camiones son asaltados al salir desde los lugares de producción hasta el puerto. Esto hace que no exista una ruta segura para transportar el producto. “Pero si tras ponerle la vela al santo no hay un asalto, aún no ha terminado el riesgo, porque entonces hay que duplicar la seguridad para que los contenedores no sean contaminados. Entonces en 2022 gastamos 11 millones de dólares en seguridad, lo que afecta a la cadena de valor del cacao. Es un dinero que lo asumimos de nuestro bolsillo, estos gastos no se pueden cobrar a nuestros clientes”, aclaró Iván Ontaneda, presidente de Anecacao.

Ontaneda agregó que este año es posible que el gasto suba en un 60 %. “Los seguros nos exigen poner custodia armada, que cuesta de 400 a 600 dólares por viaje dependiendo de la distancia, además de los dispositivos digitales que lleva el transporte pesado”.

El triplicar la seguridad de una carga tiene su razón. Hunter asegura que en el primer semestre de este año ha receptado 406 denuncias de robos de automotores, de los cuales cerca del 70 % han podido ser recuperados por la compañía hasta el momento.

Ontaneda destacó que la inseguridad no les permite invertir más en hacer crecer el negocio y con ello crear nuevas plazas de trabajo. “Hemos cerrado programas de atención a los productores y no podemos abrir nuevos centros de acopio. El Gobierno nos cobra impuestos y no nos da seguridad”.

Sin la visita de los técnicos, pagados por la empresa privada, el agricultor de cacao pierde competitividad y productividad. “E incluso los técnicos son asaltados”. Se esperan acciones contra la inseguridad, porque está generando el cierre de negocios y con ello se pierden plazas de trabajo.

