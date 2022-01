El saldo comercial positivo que el país tuvo hasta noviembre del año pasado, alcanzó los $ 2.649 millones. Esto porque sus ingresos por exportaciones totales fueron superiores ($ 24.166 millones ) a los $ 21.517 millones que registró por importaciones.

Según un reciente informe del Banco Central del Ecuador (BCE), el resultado a favor de la balanza comercial, responde en un inicio al buen desempeño que este año tuvieron los productos tradicionales (con exención del petróleo), que hasta el penúltimo mes del año registraron ventas por $ 9.162 millones, movidos principalmente por el camarón, que hasta noviembre ya sumaba $ 4.755 millones (un 32,8% si se lo compara con el periodo enero-noviembre del 2020) o las ventas de enlatados de atún y pescado, que crecieron un 12%.

Hasta ese mes, al banano no le fue bien. Según el Banco Central, este sector acumuló envíos por $ 3.168 millones, pero eso significó una caída del 6%. No obstante, en contraposición estuvieron los buenos resultados que tuvieron las ventas de productos no tradicionales.

De acuerdo con las cifras oficiales, estos alcanzaron los $ 6.705 millones, lo que representó un alza de. 20,2%.

La minería es responsable de buena parte de esos ingresos. Las ventas de estas industria alcanzaron los $ 1.450 millones, un aumento del 79.1%. En la lista de buen desempeño también le sigue el sector de enlatados de pescado, con una facturación que hasta noviembre llegó a los $ 1.147 millones, versus los $ 1.078 millones de igual periodo del año 2020.

IMPORTACIONES De enero a noviembre, Ecuador compró al mundo $ 21.517 millones en productos, eso significó un 41% más de productos, que el 2020.

Las manufacturas de metal tienen un menor volumen en venta, pero su desempeño incluso fue mayor, con un 53% más, tras marcar los $ 456 millones. Le siguen otros rubros como las manufacturas de cuero, plásticos y caucho (61%); los extractos de aceites vegetales (27.3%) y las flores naturales (11.8%).

El saldo de la balanza comercial pudo ser mayor, pero en el 2021 también se registra una recuperación de las importaciones, lo que hace que dinero fresco salga del país. Según el BCE, las importaciones totales sumaron $ 21.517 millones, versus los $ 15.228 millones del año previo que fue marcado con el inicio de la pandemia. Eso significó un 41.3% más, comparado con el incremento del 31.3% que tuvieron las exportaciones totales, aupadas también por un incremento de las ventas petroleras (el alza fue de 77.5%).

Fue la reactivación económica lo que generó una mayor demanda, pero también la previsión que tomaron las empresas ante una crisis global de logística, que las animó a hacer pedidos con anticipación. Los bienes de consumo sumaron $ 4.625 millones, eso significó un 25,4 % más. Los combustibles incrementaron un 78.8%.