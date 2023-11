Análisis estratégico: ¿Existe en Ecuador el consumidor ‘ecoactivo’?

Un reciente estudio de Kantar divide a los consumidores por su relación con la conservación del planeta en ‘Eco-Actives’, los comprometidos; ‘Eco-Considerers’, los medianamente comprometidos, y ‘Eco-Dismissers’, los que no tienen interés en el tema. Dicho estudio se realizó en 112.000 personas de 35 países e indicó que la capacidad de compra por parte de los consumidores ‘portaestandarte’ del respeto al planeta y el consumo de productos sustentables es de 465 billones de dólares, cifra digna de ser tomada en cuenta por las marcas.

Este grupo ya representa el 22 % de los consumidores globales y se espera que para 2028 lleguen a ser el 27 %. Se caracteriza por comprar de manera consistente productos que no usan envases plásticos, buscan ingredientes naturales, prefieren productos frescos y evitan la carne.

En Latinoamérica hay datos que resaltan: el 75 % de los consumidores consideran que sus decisiones de consumo son de gran impacto en el ambiente, en otras palabras, somos conscientes de nuestra responsabilidad.

El número de ecoactivos ha crecido en la región del 18 % al 22 % en un año y representa un mercado de 46,2 billones de dólares. El número varía de país a país. En Argentina llegan a ser el 30 %, en Chile el 25 % y en Colombia el 22 %. Donde menos se los encuentra es en nuestro país: 8 %, en Brasil 7 % y en Perú 10 %.

Las diferencias culturales y económicas inciden, pero el factor económico, que se tiende a creer es la barrera para acceder a productos que tengan menor impacto ambiental no es tan cierto como se presupone, ya que los ‘Eco-Dismissers’ han disminuido del 44 % al 40 % y su consumo no representa el mismo porcentaje de las ventas totales.

Es innegable que es más fácil ser ecoactivo para quienes no tienen presiones económicas que para aquellos que, aún queriéndolo, no pueden darse el lujo de ser ecológicamente responsables. Otro dato interesante del estudio es a quién se considera como responsable de que los productos-marcas sean respetuosos con el ambiente. Las respuestas apuntan mayoritariamente a los gobiernos (regulaciones), a los fabricantes y a los comercios minoristas. Es interesante ver cómo el 50 % de los entrevistados esperan que las empresas realicen algún tipo de compensación con el ambiente y que el 44 % declara haber abandonado marcas por su impacto negativo en el planeta.

Las principales barreras que encuentra el consumidor latinoamericano para adquirir productos sustentables son: el precio, en un 60 %, y disponibilidad, en 55 %.

No tenemos datos de hace 15 o 20 años para analizar qué tanto hemos cambiado, pero a simple vista se puede ver variaciones en la conducta del consumidor ecuatoriano. No es extraño encontrar en los autoservicios personas que van con sus propias fundas o que participan en programas de reciclaje de envases, así como consumidores que leen etiquetas y no solo se fijan en los precios.

El esfuerzo, en este caso de ONG y empresas privadas, destaca la labor de educar al consumidor, rol que el Estado no ha asumido. La contraparte es la gran cantidad de marcas y empresas que hacen ‘greenwashing’ y opacan las acciones honestas de muchos fabricantes.

Está literalmente en nuestras manos, pues como consumidores podemos elegir de las perchas aquellas marcas que hacen esfuerzos por reducir su impacto, se relacionan de manera respetuosa con sus comunidades y compensan de manera significativa las huellas que deja su proceso de fabricación y distribución.

Los minoristas también podrían colaborar y ubicar en perchas especiales los productos ecoamigables o al menos hacerlos más visibles en la categoría en que compiten; deberían tener presente que hay muchos ‘billetes verdes’ que ansían comprar ‘marcas verdes’.

