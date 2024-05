Las estafas laborales afectan la fiabilidad de las empresas

En redes sociales han surgido varias publicaciones de gente inescrupulosa que, aprovechándose del prestigio de grandes marcas como TÍA, Gran Akí, Corporación La Favorita, e incluso internacionales como Shein, anuncia la oferta de falsos empleos de manera remota o presencial. Y los ciudadanos, desesperados por un trabajo, caen en ellas.

Juan Carlos Díaz-Granados, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil, dijo que, ante estas estafas digitales, es importante que las marcas permanezcan alertas, pues este tipo de ofrecimientos puede afectar a su reputación y a la confianza que tienen sus clientes.

“Esto puede desalentar a talentos potenciales de postularse para oportunidades laborales legítimas que existan en el futuro. Por ende, es imperativo que la empresa esté vigilante y sea capaz de aclarar la veracidad de cualquier anuncio falso que surja”, alega Díaz-Granados.

En eso concuerda Vanessa Velázquez, experta en derecho laboral, quien ha observado de cerca este tipo de estafas. En algunos casos, dice, esta estrategia apunta a la recepción de currículums, con el fin ilícito de tomar datos personales y usurpar la identidad de quién está aplicando para una vacante. En otros casos, el objetivo es pedir dinero. Las personas que caen en ofrecimientos falsos, en el mejor de los casos llegan a perder solo 25 dólares por participar de estos ‘procesos de selección’ para el empleo. Pero en situaciones más graves, llegan a ser despojados de más de 200 dólares por un puesto que no existe, porque le ofrecen un sueldo mayor al básico.

El ‘atractivo’ de estas publicaciones, es que no solo que no solicitan experiencia laboral previa, también ofrecen puestos en varios sectores o no detallan para qué área se requiere personal; y aseguran que sus sueldos van desde los 700 hasta más de 1.200 dólares al mes por labores de limpieza, atención en caja, o trabajos remotos, en los que incluso, se asegura, solo se necesita usar un celular.

Pero no solo eso. Los engaños incluso han empezado a escalar a la esfera de inversiones. En las últimas semanas han circulado otros anuncios donde se usa el nombre de Corporación Favorita, dueña de Supermaxi, para ofrecer cuantiosas ganancias a cambio de bajos depósitos. “Invierte con Corporación Favorita con $ 100 y obtén más de $ 1.950 semanalmente”, dice un mensaje que utiliza fotos de la empresa y su logo.

Los ciudadanos, desesperados por buscar un empleo, aceptan cualquier oferta, sin cerciorarse si es o no verídico. Amelia Andrade

Velázquez agrega que la repercusión de este problema podría ser mayor, e incluso llegar al plano legal. En ciertos casos, dice, las personas llegan a presentar demandas contra las compañías, porque piensan que les han pedido dinero para un empleo o inversión, lo cual nunca recibieron, porque se trató de un engaño.

Francisco Jarrín, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil (CIG), sostiene que ante estos casos, las empresas generalmente suelen emitir comunicados para aclarar o desmentir cuando se trata de anuncios falsos. Pues a decir de él, esta situación es parecida a las fake news -noticias falsas en inglés-. “Las empresas anuncian por sus canales oficiales lo que pasa y se libran del problema”, pero los ciudadanos son los que terminan siendo afectados, dice. Por eso pide a la ciudadanía no creer en ofertas tan atractivas y, cuando sea así, verificarlas en los sitios oficiales de estos mismos negocios.

Díaz-Granados sugiere ir más allá. Si bien este tipo de estafas, dice, “son un riesgo aquí y en cualquier parte…” no solo es importante desmentir falsos anuncios sino “ir a la Fiscalía y denunciarlos para detener esta mala práctica”.

Según Velázquez, en el caso de estafa laboral, se podría denunciar cuando haya intentos de suplantación de identidad, según lo estipula el artículo 212 del Código Orgánico Integral Penal (COIP); o si se infringe el artículo 7 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, sobre tratamiento legítimo de datos, al usarlos para fines que no fueron los especificados.

Por esta razón, los entrevistados concuerdan que la manera de evitar esta clase de casos, es siempre verificando los avisos que vieron, a través de las cuentas oficiales de las empresas que aseguran están contratando. Antes de eso no atreverse a entregar currículums o información confidencial.

“Las personas muchas veces creen que estos anuncios son verdaderos porque ven el nombre de una empresa grande del país, o porque un familiar se los compartió, y piensan que eso hace legítimo el aviso. Pero no siempre es el caso, por eso siempre hay que observar sus redes sociales oficiales, sus sitios web o llamar directamente a los números convencionales de ellos”, sugiere Ximena Ferro, experta en imagen de marcas.

