El ‘perdón’ tributario ya ha recaudado el 40 % de su meta

No se requiere que el SRI emita un acto de aceptación para acceder a la remisión.

Liquidez para pagar cuentas. La última remisión tributaria, aprobada en la Ley para la Eficiencia Económica y Generación de Empleo, vigente desde enero de 2024, ya ha inyectado recursos al Gobierno.

La remisión tributaria implica el perdón de intereses, multas y recargos, si el deudor a la entidad tributaria decide pagar el capital de sus compromisos. El contribuyente tiene la posibilidad de acogerse a este beneficio hasta fines de julio de 2024.

Según datos del Servicio de Rentas Internas (SRI), la remisión tributaria ha generado 216 millones de dólares hasta los primeros días de mayo de 2024, es decir, a casi tres meses de que venza el plazo. “Un total de 505.765 contribuyentes se han beneficiado de la remisión hasta el momento”, detalló a EXPRESO el Servicio de Rentas Internas (SRI).

En algo más de cuatro meses de vigencia, los 216 millones de dólares recaudados están por debajo del objetivo previsto. El Gobierno ha mencionado dos metas: al inicio, cuando se debatía en la Asamblea la Ley de Eficiencia Económica, el régimen de Daniel Noboa hablaba de la posibilidad de recaudar 960 millones de dólares por esta vía. Poco a poco, ese número se fue desinflando.

Antes se decía que cada cinco años había una amnistía tributaria. Ahora es cada dos o tres años (...) Muchos se acogerán a la siguiente remisión. Javier Bustos Experto tributario

En enero de 2024, el Ministerio de Economía y Finanzas presentó una cifra menor: 546,6 millones de dólares. Con esos cambios, la cantidad recaudada, por ahora, es menos de la mitad de lo esperado: los ingresos llegan al 39,5 % de la meta total.

¿Cuál es la razón del menor éxito de esta remisión? Para Freddy Cevallos, consultor en temas tributarios, no hubo una sobreestimación de la meta. Los 960 millones iniciales eran las deudas en firme y posibles de cobrar que tiene el SRI. Sin embargo, explica Cevallos, los contribuyentes también deciden si acogerse o no, porque pueden considerar que la deuda es injusta y prefieren seguir con la impugnación por la vía judicial. “Consideran que no tiene una sustancia económica lo que está planteando el Servicio de Rentas Internas y es su derecho seguir peleando”, indica el experto.

Además, dice Cevallos, al monto inicial hay que restar los 88 millones de dólares de la deuda de Grupo Noboa, que la Asamblea decidió dejar fuera para que no haya conflicto de intereses. En la ley se estableció que la medida no aplica a los familiares del presidente de la República ni a los asambleístas hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

“El Gobierno llegará al 45 o 50 % de la meta inicial que se planteó (960 millones)”, vaticina el experto.

Para el analista tributario Javier Bustos, normalmente, cuando hay una remisión tributaria, los contribuyentes esperan hasta el último día para aplicar al beneficio. “Todavía queda una parte por esperar (...) Pero también la percepción de los contribuyentes es que cada ley tributaria trae una contribución. Entonces, la gente le apuesta a seguir con esas deudas pendientes por lo complicada que está la economía. Es más difícil endeudarse que pagarle al SRI”, analiza Bustos.

Los gobiernos de Rafael Correa, Lenín Moreno y Guillermo Lasso también acudieron a la remisión tributaria para poder acceder a liquidez de manera rápida, lo cual ha sido cuestionado porque erosiona la cultura de pago del contribuyente.

