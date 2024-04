Empresas asumen el aumento del IVA para no perder clientes

Reducir las ganancias, pero no perder clientes. Ese es el lema de algunas empresas que han decidido asumir el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12 al 15 %, medida que rige desde el pasado lunes 1 de abril de 2024, para cumplir con lo dispuesto en la Ley para Afrontar el Conflicto Interno.

“Desde hoy (2 de abril de 2024) Pílsener, la cerveza de los ecuatorianos, mantiene su precio sugerido en todas sus presentaciones”, comunica en un video el expresentador de noticias Alfonso Espinosa de los Monteros, que fue tendencia en la red social X (antes Twitter).

Con esa pieza publicitaria, Cervecería Nacional comunicó que mantendrá sus costos hasta la Copa América, que se celebrará entre el 20 de junio y el 14 de julio de este año.

Restaurantes, tiendas de cosméticos, distribuidores de repuestos de autos... anunciaron, a través de sus redes sociales, que mantendrán sus costos.

Por ejemplo, en Distribuidora El Bakán de Guayaquil, que comercializa insumos de oficina y tecnología, han decidido mantener sus costos de manera temporal para no perder clientela.

“La intención es no perder clientela”, aseguró Anthony Suárez, gerente de El Bakán. La empresa asumirá el aumento del IVA por dos semanas y, de acuerdo al flujo de clientes, tomará una decisión sobre subir o no los precios al consumidor final en los siguientes días.

Otros locales han decidido mantener unos días más el IVA al 12 % para atraer compradores. Ese fue el caso de MaxiTec, que se especializa en tecnología. “Todos nuestros productos al mismo precio”, señala la empresa en su cuenta de Instagram. El valor aplica para sus compras en línea.

Restaurantes en Quito también aplican ese ajuste en los precios. Uno de esos casos es Pizza SA, ubicada en el norte de la capital. Diego Vivero, su propietario, señaló que ha ajustado sus costos para mantener el mismo precio final de venta al público que cobraba cuando el IVA era al 12 %.

#PizzaSA, al igual que varios restaurantes, hemos decidido mantener todos nuestros precios finales, es decir, asumir un 3% fruto de subida de IVA.



Los esperamos en su pizzeria favorita desde 1988 #yatuSA pic.twitter.com/57Fra8LVTV — Diego Vivero Loayza (@DiegoViveroL) April 2, 2024

“Hemos hablado con nuestros proveedores, no podemos asegurar, pero les hemos comprometido a que no nos suban los precios porque mucho de nuestros productos no tienen IVA. Eso nos invita a pensar que podremos sostener un 3 % menos en nuestros precios normales para, de alguna forma, compensar a la gente que está muy preocupada por lo que termina siendo una subida de precios a consumidor”, dijo Vivero.

Por ahora, dijo el propietario de Pizza SA, no tienen una fecha definida de hasta cuándo asumirán los tres puntos de IVA. Su estrategia es tratar de incrementar sus ganancias por un mayor volumen de ventas.

La firma de muebles de origen alemán Kare también no subirá los precios. “Pensamos que no es prudente el no cargarle, por ahora, al consumidor final, el aumento de precio, sino asumir, sacrificar un poco de margen y no trasladarle el aumento del IVA al cliente porque ya se ha visto afectado. Es una forma de gratificar a nuestros clientes porque son recurrentes”, explicó Javier Castillo, del área de Marketing de Kare en Ecuador.

La consultora Oikonomics señaló que si bien está vigente la Ley para Enfrentar el Conflicto Interno, también se aprobó recientemente la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Actividades Turísticas y el Fomento del Empleo, la cual reduce el IVA al 8 % para las actividades del sector. En ese contexto, “no son necesariamente claros los efectos que estos cambios en las tarifas del IVA puedan generar en las ventas de las diferentes industrias que componen la economía nacional”.

“Si bien el incremento del IVA al 15 % en Ecuador podría representar mayores ingresos para el Estado, también podría representar un desincentivo al consumo en estas actividades, lo que podría traducirse en una reducción de las ventas que, a la vez, representaría una menor recaudación”, sostiene el reporte.

