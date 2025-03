“En Ecuador, el 68 % de la población usa inteligencia artificial”

La inteligencia artificial (IA), cada vez más, se toma procesos de las empresas en el mundo, y Ecuador no es la excepción. Jorge Arteta, gerente de Desarrollo para Ecuador de Controles Empresariales, una empresa regional de soluciones tecnológicas, entre ellas IA, conversó con EXPRESO sobre cómo las compañías están adoptando esta nueva tendencia.

- Algunos políticos del país quieren solucionar casi todos los problemas del país con IA ¿Eso es posible?

- La inteligencia artificial está desplegada en todos los mercados y sectores a nivel mundial. Sin embargo, es importante aclarar que no lo soluciona todo. Primero, hay que entender dónde y cómo aplicarla correctamente. Como socios estratégicos de nuestros clientes, nos enfocamos en garantizar que la inteligencia artificial se use de manera adecuada en aspectos esenciales de las empresas. Decir que resolverá todos los problemas no es realista. Su implementación requiere un análisis previo para determinar en qué áreas y con qué tipo de inteligencia artificial se puede generar un impacto real.

- Y en ese contexto, ¿cómo está Ecuador en la adopción de inteligencia artificial en comparación con países de la región como Perú o Colombia?

- A nivel global, en 2023 el mercado de la inteligencia artificial alcanzó los 208 mil millones de dólares. Para 2024 se estima que llegó a 307 mil millones, y para 2030 se proyecta que superará los 1,8 billones de dólares. Es un crecimiento impresionante. Ecuador no se ha quedado atrás. El país avanza a un ritmo acelerado en la adopción de inteligencia artificial. A nivel mundial, el 70 % de las empresas están utilizando o planeando implementar esta tecnología, mientras que en Ecuador la cifra es del 71 %. Estamos por encima de la media global, lo cual es muy positivo.

- ¿Cuáles son los sectores que más han adoptado la inteligencia artificial en el país y en qué procesos se está aplicando principalmente?

- Los sectores con mayor adopción son la producción, agroindustria, banca, finanzas y seguros. Dentro de las empresas, las áreas donde más se implementa son ventas, análisis financiero y proyecciones. La inteligencia artificial, cuando está bien entrenada y correctamente aplicada, genera una eficiencia significativa. En Ecuador, el 68 % de la población usa inteligencia artificial de manera directa o indirecta. Muchas veces interactuamos con ella sin darnos cuenta, ya sea a través de chatbots, asistentes virtuales o sistemas automatizados que optimizan procesos sin intervención humana evidente.

- Uno de los temores sobre la IA es el impacto en el empleo. ¿Es un miedo justificado?

- Es un temor comprensible, pero debe abordarse con educación. La tecnología avanza rápido y es clave entender cómo puede complementar nuestro trabajo en lugar de reemplazarlo. En Controles Empresariales trabajamos en la formación de equipos para que vean la inteligencia artificial como un asistente digital que automatiza tareas repetitivas y permite a los colaboradores enfocarse en actividades estratégicas. Uno de nuestros indicadores claves es la satisfacción del empleado. Por ejemplo, si el área contable reduce el tiempo dedicado a registros manuales gracias a un sistema automatizado, los trabajadores pueden enfocarse en análisis financieros de mayor valor.

