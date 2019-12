El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta que la economía de Ecuador en este año va a decrecer en un -0,5 %, pero que en 2020 crecerá levemente en un 0,5 % (Producto Interno Bruto real); recién para el 2024 se espera un importante avance de un 2,5 %. Pero la entidad advierte que la proyección del desempleo para este año será de un 4,3 % y para el 2020 de 4,7 %. Además se espera que el precio al consumidor suba 1,2 %.

Frente a esta coyuntura el economista Jorge Calderón explica a Diario EXPRESO cómo el ciudadano de a pie debe manejar su economía en medio de esta complicada coyuntura.

- ¿CÓMO EL CIUDADANO DE A PIE DEBE MANEJAR SU ECONOMÍA EN 2020?

- El 2020 es un año de incertidumbre, las personas deberán tener una planificación muy bien pensado en el manejo de su dinero. Y se debe empezar ahora, es mejor no gastar todo el décimo tercero. Al hacer las compras de fin de año, si se opta por el crédito es mejor que sea razonable. Es decir, dejar siempre un margen para pagarlo y poder asumir cualquier eventualidad. La meta es no afectar el presupuesto familiar. Es mejor no gastar en productos suntuarios y cubrir lo necesario como educación, servicios básicos, salud, transporte y alimentación.

- SEGÚN EL FMI, EN 2020 VA A AUMENTAR EL DESEMPLEO.

- La economía todavía no va a despegar, porque todavía el Gobierno debe seguir haciendo ajustes. Se va a seguir contrayendo el empleo en la empresa pública y privada. Las ventas no se van a incrementar, porque el consumo tampoco va a subir lo suficiente.

-ALLÍ SE CREA UN CÍRCULO VICIOSO. SE COMPRA MENOS, POR LO TANTO SE VENDE MENOS, LA EMPRESA DEBE PRODUCIR MENOS Y ENTONCES DEBE BAJAR LA NÓMINA. Y AL DESPEDIR A MÁS PERSONAS, LAS VENTAS BAJAN MÁS TODAVÍA.

- Allí debe entrar en Gobierno, para crear incentivos tributarios adecuados y así se dinamice el consumo.

- ¿QUÉ ESTRATEGIA SE PUEDE SEGUIR PARA AHORRAR EN LOS GASTOS PERMANENTES Y NECESARIOS DEL HOGAR?

- La base es saber bien cuánto gana y cuánto gasta. Es un año en que se necesita tener disciplina financiera. En el 2020 se podrá comer el pan con queso y mantequilla, pero sin jamón. Se requiere ser cauto en el gasto y evitar lo que no es necesario. No se debe comprar por comprar. La meta todo ciudadano es tratar de tener dos tipos de ingresos, junto a amigos y familiares se puede pensar en crear negocios rentables. El emprendimiento va a ser más importante este nuevo año. Lo fundamental es ser cauto al utilizar el dinero y se debe empezar hoy.

10 TIPS PARA AHORRAR AL HACER MERCADO

En base a consulta a expertos, te presentamos 10 consejos para ser más eficiente al hacer compras para el hogar: