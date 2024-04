La economía ecuatoriana ha recibido tres golpes en 2024

Impacto tras impacto. La semana pasada, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó la actualización de crecimiento de la economía ecuatoriana. El organismo señaló que el país crecerá apenas 0,1 % en 2024. Es decir, el dinamismo será más lento que en 2023 y la economía, prácticamente, se estancará.

Ese pronóstico del Fondo Monetario contemplaba situaciones complejas que atraviesa el país: la inseguridad agudizada por el narcotráfico, lo cual tiene un impacto directo en el desempeño de las empresas, y el aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), del 12 al 15 %, lo cual podría traducirse en un menor consumo de los hogares ecuatorianos.

Sin embargo, ese cálculo no contemplaba un nuevo factor imprevisto: la crisis energética que se agudizó desde la semana pasada y que ha implicados cortes de luz de más de ocho horas en algunas zonas del país.

Todo esto, sin contar con la para en la producción petrolera del Bloque 43-ITT, para cumplir con la disposición de la consulta popular, que dispuso el fin de la actividad petrolera en el Parque Nacional Yasuní. Esto tendría un gran impacto en los ingresos del Gobierno y en la actividad económica, pero el Gobierno busca aplazar su cierre hasta por cinco años.

Para Verónica Artola, exgerenta del Banco Central del Ecuador (BCE), con esos antecedentes, la economía podría entrar en un período de decrecimiento. “Si antes del feriado energético teníamos un crecimiento bajísimo, casi cero, este 2024 va a ser mucho más complejo”, dijo la economista.

Hay un cálculo preliminar de las pérdidas. Los establecimientos comerciales del país dejan de vender hasta 20 millones de dólares por hora cuando existen cortes eléctricos, según el Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) que, frente a la crisis, estudia alternativas para mermar el impacto.

Para el analista económico José Orellana, todavía no hay un cálculo del impacto de la crisis energética porque es complicado establecer el tiempo que durará este período. Mientras tanto, las empresas están en “modo subsistencia”, es decir, buscan no parar sus operaciones en medio de la crisis.

“La gente se está escondiendo en los centros comerciales para poder trabajar. Me dicen que no habrá electricidad seis horas y luego no hay nueve horas, pero tengo que comer, tengo que trabajar y me encierro en una cafetería. La gente no está teniendo una estrategia, sino está reaccionado al escenario que se le presenta”, dijo Orellana.

El Banco Central del Ecuador (BCE) es más optimista y cree que la economía crecerá 1% al cierre de 2024. La entidad señala las medidas fiscales y los efectos climáticos como factores que afectarán el desempeño económico. “Por una parte, se encuentran las presiones que podrían generar las medidas fiscales en cuanto al incremento en la tarifa del IVA y la liberalización parcial en los subsidios de combustibles en 2024. Asimismo, se esperan posibles afectaciones, aunque moderadas, en la producción de alimentos ante efectos climáticos como lluvias zonales y sequías”, plantea el BCE.

El Banco Central también señala que el cierre del Bloque 43-ITT será determinante para el desempeño de la economía local en 2024.

