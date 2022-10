González agregó que este desafío es transversal. Aplica a todo el país, no solo a Guayaquil, "pues no somos una ciudad aislada, sino que somos parte de un país que genera un entorno de negocios determinado".

A nivel nacional la tasa de desempleo para agosto de 2022, según el INEC, fue de 4 %; por edad los grupos más afectados son los jóvenes que recién salen de los colegios o de las universidades, los que están entre 15 y 24 años (35.5 %) y entre 25 y 34 años (31,2 %).

Algunos aspectos que impulsarían la inversión y la actividad productiva son: más seguridad en la ciudad, la modernización del código laboral, la simplificación de trámites, la eliminación del Impuesto a la Salida de Divisa, créditos blandos por parte de la banca pública, la apertura comercial y otras iniciativas para incentivar el comercio, tales como la atracción de turistas, ferias, eventos, entre otros. Más comercio es siempre más empleo.

Consejo Directivo de la Camara de Industrias de Guayaquil pic.twitter.com/3JghlN73vq — Juan Carlos Nuñez M. (@jcnunezmiranda) September 30, 2022

González enfatizó que en general se requiere no de una sola medida, sino un conjunto de medidas coordinadas que ayuden a aumentar la inversión, la producción y el comercio.

En esta lista de opciones no pueden faltar los emprendedores, señaló Alfonsina Rodríguez, experta en gestión de talento humano. Agregó que también es importante aumentar el empleo pleno y que baje el subempleo.

Me parece saludable que se baje el Impuesto a la Salida de Divisas, pero no olvidamos que la clase media paga más por el impuesto a la renta impulsado por este gobierno. — Larry Yumibanda Montiel (@larryyumibandam) October 5, 2022

La suma de acciones entre las empresas públicas y privadas es fundamental. "Se necesita coordinar acciones entre ellas, para que aumenten las oportunidades de contratación", manifestó el analista económico Jorge Calderón.

Dentro de esto también se requiere que los ciudadanos conozcan sus derechos. En un reciente artículo publicado por Diario EXPRESO, la compañía Adecco señaló lo que está prohibido para las empresas. No se debe pedir: pruebas de embarazo, estado civil, ni foto en la hoja de vida. No se puede prohibir la ropa propia de su etnia o de su identidad de género. Y es que la discriminación también genera desempleo. Entonces para obtener la libertad del desempleo no solo se requiere de reformas de leyes de parte del Gobierno, también demanda de un cambio de visión de las compañías para que todos tengan la oportunidad de aplicar por un puesto.

En recesiones y crisis salen los capitales privados, peor si el gobierno recorta la inversión pública. Nos llevan al abismo económico. Eso debe de cambiar. — Larry Yumibanda Montiel (@larryyumibandam) September 29, 2022

Experto.- El analista económico y editor de Análisis Semanal, Alberto Acosta. Archivo/ Expreso

APROVECHAR QUE ES UNA CIUDAD CON PUERTO

El analista económico y editor de la publicación de economía Análisis Semanal, Alberto Acosta, concuerda con lo que dicen los líderes de las cámaras de Industrias y Comercio de Guayaquil de que es clave la llegada de más inversiones, porque esto implica más producción y esto es lo que genera más empleos. Entonces plantea que hay declarar una guerra al trámite, se requiere una ventanilla única para el inversionista así se facilita sacar el permiso a los bomberos y pagar las tasas al municipio.

¡Excelentes noticias!



El destructivo ISD debe ser ELIMINADO porque es un muro que mantiene a los dólares FUERA DEL ECUADOR.



Pero si este gobierno quiere cosechar el EFECTO VIRTUOSO de su eliminación, tiene que ACELERAR su eliminación. https://t.co/nrp5QkNi8T — Alberto Acosta-Burneo (@ALBERTOACOSTAB) October 5, 2022

Hay que aprovechar que Guayaquil es un puerto, por lo tanto también hay que facilitar los trámites del comercio exterior. Esto debe incluir zonas francas en la ciudad, ahora la ley permite la creación de zonas especiales de desarrollo, en la actualidad es un tema que se trata en la Asamblea Nacional, para actualizar la norma.

Acosta enfatizó en que las tasas municipales pueden ser más atractivas para atraer la inversión. Sugirió que se analice la tasa de recolección de basura.