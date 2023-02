Los clientes de algunos bancos han escrito en Twitter que no pueden retirar dinero ni hacer pagos con sus tarjetas de débito ni de crédito este sábado 18 de febrero e 2023. Hasta las 15:00 de este día solo el Banco Guayaquil emitió un breve comunicado donde indicó que debido a una falla eléctrica del proveedor de Datacenter hay intermitencias en el sistema de la entidad.

El loco precio de los huevos, un dolor para los hogares estadounidenses Leer más

En el mismo comunicado la entidad indica que está trabajando para solucionarlo en la brevedad posible.

Al momento el gremio de la Asociación de Bancos del Ecuador (Asobanca) todavía no ha emitido un boletín que explique en detalle cuál es el problema, dado que hay ciudadanos que en sus cuentas en redes sociales dicen que no han podido usar sus tarjetas.

"He recorrido cinco cajeros en el norte de Guayaquil y siguen sin servicio", comenta en Twitter Eliana Méndez.

Hay personas que han tenido que retirarse del supermercado sin las compras, porque no pueden pagar con su tarjeta e incluso hay ciudadanos que están en restaurantes sin poder pagar la cuenta.

También hay comentarios de que al momento en los comisariatos aceptan solo pagos en efectivo. De igual modo, hay quienes están en el taller mecánico y no pueden retirar el carro hasta poder pagar el arreglo, pero no pueden hacerlo porque no logran sacar dinero de los cajeros, ni pueden pagar con la tarjeta, según cuentan en las redes.

La situación afecta más por ser el inicio del feriado de Carnaval que es hasta el martes 21 de febrero y muchos ciudadanos se han acostumbrado a hacer más pagos virtuales que usar el dinero físico.