La aerolínea chilena busca expandir sus operaciones en Ecuador. En el mercado interno, comenzó a volar hacia Manta y calienta motores hacia Santa Rosa y Coca. A eso se sumarán más frecuencias a Cuenca, Galápagos (San Cristóbal y Baltra) y Guayaquil.

- ¿Cómo se está expandiendo Latam en Ecuador?

- Hace algunos años empezamos con un proceso de evaluación de dónde podemos dar el próximo paso en Ecuador. Latam es la aerolínea más grande de Latinoamérica y en Ecuador nuestra presencia no nos tenía tan conformes. Para nosotros había espacio para seguir creciendo, habían destinos desatendidos e incluso la cantidad de frecuencias no nos parecía suficiente. Hace un par de años iniciamos los estudios de cómo podemos aumentar la conectividad del país. Luego de eso encontramos terreno fértil de disponibilidad y disposición, no solo por el lado de los incentivos, sino por el lado de que la industria aérea se desarrolle por el lado de la empresa privada.

- ¿A qué acuerdo llegaron con el Gobierno?

- De que nosotros estamos poniendo operación donde nosotros queremos y el Gobierno nos entrega los permisos para poder hacerlo, a cambio de que nosotros también operemos en ciudades que económicamente no son tan viables, o que son comercialmente más difíciles, pero donde el Gobierno ve una necesidad de conectividad.

- ¿Qué inversión tienen que hacer para ejecutar el proyecto de expansión?

- Para poder ejecutar todas las rutas nuevas y el aumento de operación tenemos que traer una aeronave nueva: un Airbus A319 que se incorpora a la flota. Nosotros ya tenemos cinco A319 dedicados completamente al negocio doméstico. Adicionalmente tenemos dos aeronaves Boeing 767 dedicadas al negocio internacional y dos aeronaves más,Airbus 320, que se dedican al negocio regional, Lima (Perú)y Santiago de Chile.

- ¿Cómo mira las políticas de cielos abiertos que ha implementado el Gobierno?

- Creemos que la política de cielos abiertos es tremendamente positiva. Es muy importante para el desarrollo de la industria aérea de cualquier país y así lo vemos en otros países que ya la han implementado. También hay que ser claros: la política de cielos abiertos no basta. Hay que firmar el acuerdo bilateral con los países, hay que firmar un acuerdo con el socio comercial más grande, que es Estados Unidos. Mientras un acuerdo con Estados Unidos no esté firmado, los beneficios de cielos abiertos no van a llegar del todo. Hoy en día llegan muchas aerolíneas, pero hay muchas reglas del juego acotadas. Cuando uno tiene un acuerdo de cielos abiertos firmado con el principal socio comercial, la facilidad es absoluta.

- ¿Cómo bajar los precios de los pasajes aéreos en Ecuador?

- Hay tres formas de bajar los precios de los tiques: la primera es más competencia; la segunda es gestionar mejor las tasas y los impuestos en los aeropuertos; y la tercera es que el usuario aprenda a comprar tiques con anticipación, la clave es la anticipación.