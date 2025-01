Cortes de energía podrían volver, si no se toman medidas a tiempo

Los miembros del Consejo Consultivo de las Ingenierías y Economía, CCIE, le recordaron al Gobierno que la crisis energética aún no ha terminado y que no hay que confiarse por el incremento de caudales en las cuencas hidrográficas de los ríos Paute, Coca, Tomebamba, Pastaza, Zamora y otras.

Si bien de momento no hay necesidad de racionamientos de energía por el buen estado de las hidroeléctricas, los ingenieros eléctricos y electrónicos, civiles, geólogos y representantes del gremio de economistas consideran importante que el Gobierno agilice la recuperación del parque térmico y transparente el estado real a la fecha del mismo, pues en abril podría ocurrir una nueva fase de la crisis. Según el Consejo Consultivo, en el país habría aproximadamente 1 200 megavatios (MW) recuperables y es importante conocer su condición de operatividad.

Además, solicitaron información sobre los mantenimientos programados de las hidroeléctricas que debieron haberse realizado hace meses, cuánto ha crecido la demanda y cuál es la proyección para los próximos años. Según Marco Acuña, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha y Coordinador del CCIE, en abril, “por la época de calor, se llegará a tener 5 500 megavatios de demanda”. Bajo esas condiciones, la posibilidad de que vuelvan los apagones existe, porque Mazar podría ofrecer hasta 30 días de respaldo, en una nueva temporada de estiaje. Actualmente, a esta central le faltan cinco metros para llegar a la cota máxima de su embalse.

Sería un escenario complicado, pues no existen certezas sobre si para entonces habrá energía térmica suficiente y a tiempo, lo que significa que la sombra de la crisis energética persiste, pues según los datos con los que cuenta el Consejo Consultivo, hasta el momento se ha podido incorporar solo trescientos treinta y seis megavatios de generación termoeléctrica, lo cual es insuficiente. Eso incluye lo que sale de Toachi Pilatón y el alquiler de barcazas.

Se sugiere agilitar las compras

En ese sentido, el Consejo Consultivo insta al Gobierno a dar facilidades necesarias para que lleguen partes y repuestos para las centrales de generación “en un marco de transparencia en los procesos para las compras, instalación y puesta en marcha y en lapsos que la situación actual amerite”.

También hacen un llamado a la transparencia en cuanto a las contrataciones para compra de energía desde barcazas y generadores térmicos en tierra u otras opciones anunciadas que se han retrasado o que se han incumplido, pues eso agudiza la incertidumbre para el país en cuanto a la provisión de energía.

Acuña señaló que se han hecho más de nueve contrataciones, pero hasta el momento ha habido más problemas que soluciones. “En el paquete de 341 megavatios, pero solo tenemos efectivos 100 megavatios efectivos funcionando. En el segundo paquete, que eran más de 800 megavatios, no tenemos nada de resultados”, dijo. La energía contratada debía incorporarse desde noviembre, según Acuña, pero “hasta la fecha no se ha incorporado y no se tienen fechas determinadas (…). Tenemos la energía proveniente de la importación de Colombia, que son más o menos 450 megavatios, que ha ido variando según el día y el resto ha sido toda la energía hidroeléctrica que el país ha podido disponer”.

El Consejo recomienda que se recupere el parque térmico existente que pertenece al Estado y se lo sume al Sistema Nacional Interconectado, para agregar más de 500 MW y continuar con un plan de ahorro de energía y eficiencia energética enfocado a hogares, comercio, industria y entidades estatales. Además, pide al Gobierno que se tome medidas para disminuir las pérdidas técnicas y robos de energía que ocurren a todo nivel.

Un riesgo para Coca Codo Sinclair

Otro tema que preocupa a la entidad es la erosión regresiva de la cuenca del río coca y que podría afectar a la central Coca Codo Sinclair, además considera de vital importancia realizar obras de regulación de caudales tanto para esta central como para las del sistema Paute.

Los expertos advirtieron sobre los altos costos, los riesgos por los desechos radioactivos y la complejidad tecnológica que significaría la implementación de un sistema de generación de energía eléctrica nuclear. “De concretarse, estaríamos pensando en centrales nucleares sin antes haber sido eficientes en el mantenimiento de centrales térmicas a gas, diésel, fuel oil, ni haber aprovechado los enormes recursos hidro-energéticos y otros que Ecuador posee”, señalaron en su manifiesto.

Según su criterio, primero habría que impulsar aprovechamientos geotérmicos con un potencial de generación de 540 megavatios y que de los que ya hay estudios desde los años ochenta, además de pequeñas centrales hidroeléctricas en vertientes que existen en varias zonas del país. “El sector eléctrico necesita un cambio radical estructural desde un punto de vista técnico- económico y no político. El sector eléctrico debe ser altamente técnico, autosustentable, planificado, independiente, con un ordenamiento que responda a una política nacional de estado, capaz de generar la energía necesaria para satisfacer la demanda nacional”, puntualizaron.

Para Acuña, si bien ahora se cuenta con la ventaja de que Mazar trabaja de forma adecuada, es importante tomar medidas ahora pues en abril el país volverá a depender de las lluvias. Es apresurado creer que la estabilidad de hoy será permanente. Al final, se refirió a lo que han expresado las autoridades nacionales sobre la situación actual en el ámbito energético en el país: “yo creo que como muchas declaraciones que ha hecho el Gobierno, estas son hipotéticas. No son seguras, como deberían ser las declaraciones de un gobernante”.

