Los operativos no han logrado bajar el precio del arroz y el alimento importado todavía no llega al país. Aunque los agricultores han levantado su voz para indicar que no hay desabastecimiento, sino especulación.

Pero en medio de esta coyuntura los comedores populares, consultados por Diario EXPRESO, hablan ya de pérdidas económicas y, ante la imposibilidad de elevar los precios del almuerzo, algunos dicen estar optando por reducir las porciones de lo que sirven.

“Imagínese que el precio del buen arroz hoy ya se consigue más caro, el saco está en 70 dólares. A esto hay que sumar que otros alimentos también se han encarecido, entonces como no puedo subir el precio del almuerzo me toca bajar las cantidades”, señaló Magaly Muñoz, dueña del restaurante El Rinconcito.

Gobernación El gobernador del Guayas, Francesco Tabacchi, ha realizado operativos y hasta dio la orden de incrementarlos, pese a ello el precio del arroz aún está alto. Los agricultores culpan a las piladoras por “tener escondido el alimento”, pero hasta el momento la Gobernación no ha encontrado los negocios que han escondido la gramínea.

Agregó que sus clientes han comprendido la situación, porque ellos también han sentido que el presupuesto para comprar comida no alcanza.

Otra dueña de un restaurante en el norte indicó que también ha tenido que achicar la porción. “Para tratar de conseguir un arroz más económico viajé a Palestina, pese a ello conseguí el saco a 60 dólares. He tenido que disminuir en el plato los productos que se han encarecido, pero he aumentado lo que siguen baratos”, contó Yessenia Luna, dueña de un restaurante cerca de terminal terrestre de Guayaquil.

En un sondeo hecho por este Diario se encontró muy pocos comedores populares que ofrecen el almuerzo a 2,50 dólares; la mayoría cuesta entre 2,75 y 3 dólares. Para quienes prefieren una sazón más gourmet, los platos mínimo cuestan 7 dólares, con esos precios salir a comer en familia un fin de semana también sale más caro. Y es una realidad, los que no han subido el precio han bajado la porción de la comida que sirven.

Ministerio El ministro de Agricultura y Ganadería, Eduardo Izaguirre, indicó días atrás que no hay desabastecimiento, lo que hay es especulación. Y que por el anuncio de la llegada del fenómeno de El Niño se decidió dar licencia a la empresa privada para que importe arroz, se estima que se puede traer hasta 120.000 toneladas.

Pero los gremios no están de acuerdo con sacrificar la calidad ni aumentar el precio. “La estrategia que tenemos es que los 1.400 restaurantes que estamos agremiados hacemos un solo pedido, así por el volumen solicitado baja el valor total”, dijo Diego Vivero, director ejecutivo de la Confederación de Restaurantes del Ecuador.

Muchos de los administradores de los comedores populares señalaron que es posible que la inflación suba para junio, por ejemplo la libra de cebolla todavía se vende hasta 0,80 dólares y la de zanahoria, está a 0,40. “En unos casos los precios están duplicados y en otros, como en el pollo, ha subido centavos, pero al sumar todo el costo de un plato se encarece y nos queda muy poco margen de ganancia”, recalcó Muñoz.