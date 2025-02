Roberto Kury: “CNT tiene problemas, pero no quiere decir que sea mala por eso”

Está por cumplir su primer año como gerente general y aunque la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) continuó en el 2024 acumulando pérdidas millonarias, Roberto Kury confía en los procesos y en las bases que ha venido sentando para encaminar a la firma hacia un proceso de cambio.

- ¿Cuáles fueron los resultados de la empresa en el 2024?

- El año pasado fue un año con sus complejidades, pero la verdad es que seguimos con mucho optimismo del futuro que puede tener esta empresa en los próximos años... La verdad es que no me quiero adelantar a darles números todavía preliminares, porque recién estamos cerrando, haciendo ajustes.

- Pero ya estamos febrero. A estas alturas deberíamos saber si la empresa siguió generando pérdidas.

- No es que no tenemos cifras, lo que quiero es ser muy cauto con dar cifras que no sean las finales; pero si hablamos de cifras preliminares, tendremos un cierre similar al del 2023. Es decir, la empresa sí va a tener pérdida operacional, pero en su flujo la empresa sigue siendo positiva, lo que nos permitirá tener esa flexibilidad para poder invertir en las diferentes áreas donde nos interesa crecer.

- En el 2023 esas pérdidas fueron superiores a los $ 71 millones. ¿Eso se repetirá?

- Sí, pensamos que va a ser alrededor de eso... Si solo nos enfocamos en los números, la empresa no se ve bien; pero si profundizamos y vemos su capacidad, su infraestructura, las líneas de negocios, la empresa tiene un buen futuro... La empresa continúa con sus problemas, pero no quiere decir que la empresa sea mala por eso.

- Sin embargo, es necesario identificar los problemas. ¿Qué ha visto este año? ¿Por qué no se logra sacar a flote una empresa como esta?

- Hay que partir de que es una empresa pública. Probablemente es la única empresa pública que compite con el sector privado. Y no compite con cualquiera, lo hace con otras firmas de telecomunicaciones que son fuertes. Nosotros nos regimos bajo las leyes de las empresas públicas y eso nos resta bastante flexibilidad para las contrataciones y el manejo en sí de la empresa. Cosas como esa habría que revisar.

La empresa viene arrastrando problemas algunos años... Construir toma un tiempo y destruir es instantáneo.

- ¿Concesionar su operación serviría? Para que, tal como se ha hecho con el Banco del Pacífico, la administración de CNT pueda manejarse bajo parámetros más eficientes. No hablamos de privatizar.

- Esta idea está. Y sí, definitivamente la palabra ‘privatizar’ yo creo que a nadie le gusta, pero tomar esa decisión es muy prematuro todavía... Algo que sí les puedo asegurar es que para cualquier decisión que se tome, antes hay que mejorar la situación de la empresa, hacer que sea atractiva, y en eso hemos venido trabajando. Empezamos a trabajar desde las cosas más obvias, como subir ingresos y reducir gastos, cuyos resultados se verán reflejados este año. Cuando llegamos encontramos una empresa que no tenía un plan comercial definido, con procesos de compras que no se ajustaban a precios de mercado, que también tuvo una administración en el limbo durante la muerte cruzada (decretada por el presidente Guillermo Lasso). Entrar a liderar a todo este monstruo de empresa, porque somos casi 6.000 o 6.500 personas, toma su tiempo.

- ¿6.500 personas no es demasiado? Hablaba de reducir gastos, ¿qué se ha hecho en lo laboral?

- El tema de recursos humanos sí es algo que se está revisando. Si su pregunta es si hemos hecho algún tipo de despido masivo, la verdad es que no, no lo hemos hecho. Tener 6.500 personas, entre temporales y fijas, sí es bastante. Sin duda hay que tomar decisiones de cómo lograr subir la productividad de los empleados y ver cómo a la empresa se la puede organizar de mejor manera. El 35 % aproximadamente de los gastos de la empresa se va en salarios.

- CNT también estuvo en el listado de empresas con trabajadores de sueldos dorados. ¿Han depurado eso?

- Recuerdo eso y en el momento de la denuncia se evaluó, pero en nuestro caso no hemos encontrado ese tipo de caso de sueldos dorados.

Es una empresa que es pública, que es lenta, pero que está en un proceso de transición, de adopción de nuevas tecnologías.

- En cuanto a ingresos, ¿a dónde se apunta? Tras la salida de Cable Andino y Telconet del mercado, ¿se perfilan a ocupar ese lugar?

- Lo que conocemos es que se hará una valoración y se sacará a subasta ese cable (que permite proveer internet a otras empresas), donde CNT podría participar... pero mi foco está en otra cosa. Ese es un proceso que se hará, quién sabe, de aquí a un año, pero yo no estoy buscando activamente administrar el cable, que no es gratis. El Estado tendría que comprarlo, pero yo en este momento preferiría invertir el dinero en otras líneas de negocios que tienen futuro... 5G es una apuesta, por ejemplo. Hemos recibido la licencia hace un mes, mes y medio, y nuestro fin es implementar el servicio en junio o julio de este año.

- ¿Cuánto se ha invertido?

- Apuntamos en una primera etapa a invertir $ 40 millones, empezaremos en Guayaquil y Quito. El próximo año seguramente invertiremos más.

- Se firmó hace poco una alianza con Google. ¿Cómo la empresa va a capitalizar eso?

- La intención de este acuerdo con Google es que las entidades públicas mejoren sus servicios y la gestión pública: desde modernizar páginas webs hasta automatizar trámites y fortalecer el tema de inspección y seguridad en minería, pesca ilegal, etc. Algunas cosas tomarán semanas, otras un año. ¿Cómo lo capitalizamos? Las instituciones para ser más eficientes van a invertir; la diferencia es que van a invertir a través de CNT y con Google. Yesta será una línea de ingreso nueva. Yo considero que en un periodo de cinco años esto podría generar unos 300 millones de dólares adicionales para la empresa.

