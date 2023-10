CNEL busca que los ciudadanos ahorren energía en medio de la emergencia eléctrica

Un llamado al ahorro de energía. La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) inició una campaña para promover el ahorro energético por parte de los ciudadanos, en medio de la emergencia del sector eléctrico.

A través de videos en sus redes sociales, CNEL intenta persuadir para que las personas no desperdicien energía, sobre todo en momentos cuando no lo necesitan, por ejemplo, mantener un televisor encendido cuando no lo están viendo o mantener contectado el teléfono celular pese a que ya están cargados al 100 %.

Para reducir tu consumo energético, verifica que los dispositivos que no estés usando se encuentren desconectados o apagados, así ahorrarás energía eléctrica y evitarás planillas con altos valores. 💡🔌#AhorremosEnergía pic.twitter.com/hEF96ilsgE — CNEL EP (@CNEL_EP) October 21, 2023

"Para reducir tu consumo energético, verifica que los dispositivos que no estés usando se encuentren desconectados o apagados, así ahorrarás energía eléctrica y evitarás planillas con altos valores", dice CNEL, en su cuenta de X (antes Twitter).

El pasado miércoles 18 de octubre el Ministerio de Energía y Minas declaró la emergencia del sector eléctrico, con el fin de acelerar los procesos de contratación de energía adicional para evitar cortes de luz. La falta de lluvias en las hidroeléctricas y la limitación de la venta de energía por parte de Colombia han complicado la situación.

El Gobierno no ha logrado descartar del todo que no habrán apagones. Se ha señalado que todo dependerá si las empresas distribuidoras de energía logran contratar la energía eléctrica con rapidez.

