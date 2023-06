El chifle ecuatoriano llega a las perchas de Reino Unido

El recibir un paquete de caramelos en un cumpleaños puede significar para un niño una fuente inagotable de inocentes placeres infantiles. Sin embargo, para la ecuatoriana Karla Morales, recibir esos regalos iba más allá. Veía en los obsequios una oportunidad para multiplicar: donde había dos chocolates para tres niños, ella los convertía en diez para todo el grupo, cuenta.

El cobro por transferencias en línea crece en los negocios Leer más

Esa habilidad es la que la ha llevado a descubrir oportunidades, y la niña líder que fue en su infancia se ha convertido hoy en la promotora de la fundación Kahre y Let’s Girls Rise, en la líder de su propio estudio jurídico, la dueña de un restaurante, y ahora acaba de salir al mercado con un nuevo producto: una marca de chifles en colaboración con su amiga y socia, Paola Tama.

EXPORTACIÓN Su primer mercado es Londres. La firma proyecta facturar hasta medio millón de dólares a fines de año.

Su mundo en los negocios los inició en octubre de 2021, con la inauguración de su restaurante “La Hamburguesería”. Próximamente, cuenta, abrirá el segundo local en Samborondón, pero mientras eso sucede, su perfil empresarial también se enfoca en posicionar Tortis: la marca de chifles, que ya tiene alcance internacional.

“Estuvimos en Londres con el producto. De manera extraordinaria, a los 20 días recibimos los primeros pedidos y ya estamos exportando en tan solo dos meses, nuestros productos al Reino Unido”. Cuenta que esta inversión representó un costo superior a los 150.000 dólares y se proyecta que genere una facturación de medio millón de dólares para finales del año en curso. La planta donde se produce el snack se encuentra en Manabí y el 85% de la mano de obra está compuesta por mujeres.

El desafío de emprender

No todo ha sido color de rosa. En su camino, ha forjado alianzas para sobrevivir en un sistema que no apoya del todo a la cultura microempresarial. Según un informe del Monitor de Emprendimiento Global, en Ecuador más del 80% de los emprendimientos y negocios fracasan en su etapa inicial, Karla asegura que los obstáculos burocráticos y legales generan desaliento a la hora de emprender. "Llegas a sentirte amenazado y juzgado. Cuando enfrentas una crisis empresarial, ese sistema que no te acompañó en el crecimiento viene rápidamente a llevárselo todo", sentencia.

Entre sus recomendaciones a los iniciados en el campo, recomienda prepararse siempre en materia legal. “No hay que precipitarse a abrir un negocio sin tener los permisos, abrir una maquila de producción sin haber hecho un plan de negocios, sin haber estudiado. Te aceleras por sacar adelante algo y omites pasos relevantes. Es un error común”.

No debemos tener miedo de esforzarnos un poco más. Capitalizar un sueño puede significar capitalizar una vida de estabilidad para tus seres queridos y un proyecto sostenible. Las personas tienen temor de invertir y arriesgar, de perder dinero. No debemos tener miedo cuando estamos decididos a trabajar”.

Actualmente, también se desempeña como Directora de la Pequeña Cámara de Industria, con la firme intención de generar un ecosistema más justo para los emprendedores. "Debo asumir responsabilidades y colaborar desde mi posición para poder influir en la agenda pública. Fue un estímulo encontrar aliados en el Ministerio de la Producción que te acompañen en el proceso". A finales de este mes, representará a Ecuador en el Summer Fancy Food Show 2023, el evento más grande de bebidas y especialidades de América del Norte, junto a ProEcuador y otras marcas nacionales.