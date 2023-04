El Servicio de Rentas Internas informó este 24 de abril de 2023 que como parte del plan de Innovación + Recaudación ejecuta varias acciones para verificar que los cirujanos plásticos y los centros estéticos, conocidos también como spa, cumplan con sus obligaciones tributarias.

Entre las responsabilidades tributarias de este tipo de establecimientos están emitir comprobantes de venta válidos con la respectiva tarifa de IVA, presentar declaraciones y pagar los impuestos que corresponden por sus servicios.

La entidad tributaria señaló que el plan de Innovación + Recaudación tiene como uno de sus ejes principales generar los controles justos.

En un comunicado, el director general del SRI, Francisco Briones, informó que está ejecutando estrategias para lograr cultura tributaria en distintos segmentos de contribuyentes entre ellos, los centros estéticos que no ofrecen servicios médicos y los cirujanos plásticos que no facturan con tarifa 12 % cuando sus intervenciones no son por temas de salud.

¿En qué casos una cirugía plástica paga IVA y en cuáles no? El SRI cita el numeral 2 del artículo 56 de la Ley de Régimen Tributario Interno, en concordancia con el artículo 191 de su Reglamento de aplicación, que establece que los servicios de salud tienen tarifa 0 % de IVA, y los servicios de cirugía plástica o procedimientos médicos estéticos tienen tarifa 12 % de IVA, con excepción de aquellos procedimientos que se realicen como consecuencia de enfermedades o accidentes comprobados.

En una etapa inicial, el SRI realizará visitas informativas a cirujanos y centros estéticos para socializar la normativa tributaria vigente, dijo la entidad.