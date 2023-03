El incremento del costo del diésel para el sector camaronero y el alza de precios de otros insumos marcan un antes y un después en la mayor industria exportadora del país. Para este año, dice José Antonio Camposano, presidente de la CNA, el desafío está en hallar nuevos métodos que compensen el encarecimiento de la producción y para ello, admite, se requiere de la ayuda del Estado.

El camarón ecuatoriano se promociona en Boston Leer más

- El sector ha catalogado este año como desafiante, por el encarecimiento de la producción. ¿En qué se traduce esto? ¿Las camaroneras están en capacidad de asumir estos incrementos?

- Sí, efectivamente, hemos dicho que hoy producir una libra de camarón puede costar hasta un 24 % más de lo que costaba hace 18 meses atrás, pero no solo afecta el costo del combustible, sino el incremento del valor de los insumos para el alimento balanceado, como la soya, el trigo...por problemas de sequía, proyección de menor cosecha este año. Eso automáticamente nos ha vuelto más caro y deteriora seriamente la competitividad. Nos pone en una situación mucho más difícil para poder competir con países como India y Vietnam. Ellos prácticamente vieron abaratado su producto cuando el dólar empezó a fortalecerse el año pasado, con esto mucho más.

- En otros años, el sector ha recurrido a aumentar sus niveles de productividad para compensar sus costos. ¿Esa es una alternativa para lo que enfrentan?

- Sí, normalmente el sector camaronero, en la última década, ha tenido esa capacidad propia de hacer frente a estos problemas a través de mejoras en la productividad. Por eso también se ha visto cómo los volúmenes de exportación han venido creciendo....Porque si usted tiene más camarones en el mismo territorio, en el mismo tiempo, puede bajar cierto costo generando más volumen. Pero el problema es que el Ecuador está llegando al límite de su capacidad de producción de camarón, bajo la tecnología actual. Eso significa que hay un gran número de fincas que no están en capacidad de seguir ampliando o creciendo con su producción por hectárea.

Hoy en día es mucho más difícil competir con la oferta de países como India y Vietnam

- ¿En qué porcentaje?

- Eso aún es difícil determinarlo, pero eso lo ve cuando las fincas eficientes, que han empujado el crecimiento de la industria, no pueden duplicar su producción en dos o tres años...Hacerlo es transgredir el sistema de cultivo semiintensivo, o de baja intensidad, que ha hecho que seamos reconocidos, a nivel mundial. Subir densidad es transformar el sistema de producción de Ecuador, a un sistema distinto al que hemos usado, que nos ha diferenciado de los asiáticos. Y no podemos cruzar esa frontera porque no se trata solo de poner más camarones en la piscina, sino de tener una infraestructura distinta que en Ecuador no está instalada.

- Sé que han venido reuniéndose con el Gobierno, para hallar medidas que compensen el incremento del costo del diésel. ¿Qué se analizan?¿Por dónde trabajar para que la industria pueda conservar su nivel de competitividad?

- La agenda es clara, hay que trabajar en sobrecostos...Tenemos años esperando que la tarifa IVA cero para el sector primario que es parte de la ley de régimen tributario se ejecute por la vía de un decreto presidencial. En el tema de infraestructura también hay pendientes. El sector acuícola tiene mucha relación con la zona sur del país, pero tenemos una mala obra vial que nos adiciona 4 horas más en el trayecto de mercancía porque la vía Guayaquil-Machala no es adecuada para el volumen de vehículos y el tipo de vehículos porque son de carga pesada. Cuando usted agrega cuatro horas adicionales, nosotros calculamos un costo de casi 45 millones de dólares. Como hemos dicho antes, igual pasa con el tema de inseguridad, con $ 80 millones más.

El mal estado de la vía Guayaquil- Machala le cuesta $ 45 millones a esta industria

Producir camarón local es 24 % más caro este año Leer más

- ¿Y qué respuesta han recibido?

- Las reuniones que el Gobierno está liderando son muy buenas, hay avances en temas de electrificación. Estamos bastante cerca de que se apruebe el crédito de la CAF para electrificar fincas camaroneras, será un proceso lento, pero las trabas burocráticas empiezan a destrabarse. El objetivo es que para la sesión de abril de la CAF se apruebe el convenio y que con ello se pueda dar el inicio de obras. Lo otro aún está en diálogo. El presidente ha demostrado la mejor voluntad para sentarse con la industria... Lo que se requiere es que las carteras de Estado ejecuten, den paso a ciertas medidas, aun cuando entendemos que el principal objetivo del país sigue siendo equilibrar las cuentas fiscales.

CONTEXTO

En diciembre pasado, a través del Decreto Ejecutivo 614, el presidente de la República, Guillermo Lasso, dispuso eliminar el subsidio estatal del diésel que consumen las camaroneras del país, que tienen más de 30 hectáreas. Esta medida y otras que impactan al sector fueron analizadas con la CNA, en días pasados.