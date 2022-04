La prensa mexicana ha venido informando estos días sobre la posible exclusión del camarón ecuatoriano del proceso de negociación comercial que llevan México y Ecuador. Esto, luego de las declaraciones del gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha, quien atribuye tal decisión al presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador.

Diarios como Noroeste o La Gaceta de México han difundido parte de los detalles de la reunión que el gobernador habría tenido con el presidente mexicano. Según ambos rotativos, en ese encuentro Rocha habría dado a conocer al mandatario de ese país el supuesto ingreso ilegal de camarón ecuatoriano, un motivo por el cual, cita Rocha, “el presidente Andrés Manuel López Obrador le informó que el tema del camarón ecuatoriano quedará fuera de las negociaciones del tratado de libre comercio con el país sudamericano”.

Rocha y varios dirigentes acuícolas han venido denunciando en las últimas semanas una supuesta competencia desleal del camarón ecuatoriano. Según Carlos Urías Espinoza, representante de la Confederación de Organizaciones Acuícolas, en el estado de Sinaloa se ha detectado la venta irregular de crustáceo, una situación que consideran “completamente ilegal”, pues se cree que entra por “México por las propias aduanas gracias a la corrupción de los inspectores”.

Cifra 5.323

millones

de dólares es lo que Ecuador vendió al mundo en camarones en el 2021, según el BCE.



Estas declaraciones y denuncias se hacen cuando ambos países están a puertas de una nueva ronda de negociación para firmar un acuerdo comercial. EXPRESO solicitó información al Ministerio de Producción sobre el tema, pero el viceministro de esa cartera, Daniel Legarda, dijo “que Ecuador no ha recibido aún respuesta oficial sobre propuestas relacionadas a la negociación. Así mismo esperamos confirmación de parte de México para fecha de la que será la última ronda”.

En la actualidad Ecuador no vende camarón a ese mercado, por los altos impuestos que los exportadores tienen que pagar. La última vez que lo hizo fue en 2015. Por eso llegar a ese país se vuelve desafiante. José Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), explicó a este Diario meses atrás que México no produce camarón todo el año, lo que se convierte en una oportunidad para Ecuador, sin que esto implique quitar mercado a los locales (uno de los principales argumentos de México para oponerse).

Hasta ayer, no hubo un pronunciamiento oficial del Gobierno mexicano.

Quien sí lo hizo fue Mark McGuiness Capwell, presidente del Comité Bilateral Empresarial México-Ecuador y del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología. Él destacó que no hay un pronunciamiento directo del presidente de México sobre el tema del camarón ecuatoriano y la negociación.

Enfatizó que la Secretaría de Economía de México y el Ministerio de la Producción de Ecuador siguen en la negociación el acuerdo comercial.

Desde la Cámara Binacional de Comercio Ecuador-México, su directora ejecutiva, Alexandra Mosquera, subrayó que nada está acordado hasta que no esté acordado. “Es decir, aún no termina la negociación y no hay un pronunciamiento oficial. Además difícilmente el camarón quedaría fuera del acuerdo, hay que incluirlo de alguna manera por ser un producto estrella de Ecuador”.

Mosquera agregó que a finales de marzo se debió realizar una nueva rueda de negociación en Quito, pero México solicitó postergar esa cita y se espera que las autoridades mexicanas indiquen la nueva fecha.

Lo que sí está claro es que hay dos estados de México (Sinaloa y Sonora) que se oponen a la entrada del camarón, indicó McGuiness. Y lo que se sabe es que el 11 de abril el presidente López se reunió con 32 gobernadores mexicanos, sin que desde la Presidencia se emita un comunicado de que se hubiera tratado el tema de la entrada o no del camarón en el tratado comercial con México.