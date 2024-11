La cadena del maíz se reúne con propuestas enfrentadas

Guayaquil será la sede de .la reunión del Consejo de la Cadena Agroalimentaria del Maíz, la cita se va desarrollar hoy, lunes 18 de noviembre por la tarde. Los productores e industriales tienen propuestas encontradas. Los temas de discusión son si amerita importar o no, el precio mínimo de sustentación y la denuncian que hacen los agricultores sobre que las empresas no están comprando el grano, porque lo están reemplazando por trigo.

Sobre este último punto, Diario EXPRESO solicitó información al Ministerio de Agricultura y Ganadería el pasado lunes 11 de noviembre, sin que a la fecha exista una respuesta.

José Luis García, coordinador del Comité de Defensa de Agricultor, detalló que los productores van con la postura de demostrar que en este momento no es necesario que se importe el maíz, porque los industriales no están comprando el producto. "Hoy vamos a demostrar con cifras que producimos 1'600.000 toneladas de maíz, que somos autosuficientes y por lo tanto no es necesario la importación", remarcó.

Sin embargo, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) en el 2023 la producción fue de 1'413.382 toneladas; en base a esto los productores tendrán que demostrar cómo se logró este año están produciendo más y dónde está ese alimento.

Para los industriales el alto precio demuestra la falta de maíz

En el pasado septiembre el quintal del maíz llegó a costar 23 dólares y para los industriales ese alto precio es un sinónimo de que no había suficiente producción en el país, hubo la ley del mercado de que si a menos oferta más sube el precio. Fue un costo que superó el del mínimo de sustentación, que está en 16,50 dólares. La propuesta de los industriales es importar maíz y que el precio se mantenga, para que no se encarezca la proteína animal como es la carne de pollo, pavo, cerdo y de los huevos.

Según García el precio del maíz se mantuvo en 16 dólares en el Gobierno de Lenin Moreno, "tenemos el mismo precio del 2013 pese a que sube el costo de los insumos".

Entonces la propuesta del precio mínimo de sustentación está entre 20 y 18 dólares. La queja de los productores es que hasta que se escribió este artículo no sabían el orden en que los representantes de los gremios debían hablar.

