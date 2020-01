La bolsa moviliza más plata: $ 11.796 millones

Sorprendente 2019 para el mercado de valores Sorprendente 2019 para el mercado de valores ecuatoriano, y para algunas de sus empresas cotizantes de renta variable (acciones).

Datos revelados a Diario EXPRESO por la Bolsa de Valores de Quito (BVQ) destacan que el año pasado se negociaron $ 11.796,76 millones, esto es, 57,81 % de crecimiento en relación a 2018.

Es que el mercado de valores es el refugio no solo de las empresas medianas, pequeñas o grandes, lo es de aquellos inversionistas que buscan alternativas para colocar su dinero a mayores tasas de rendimiento en comparación a lo que paga el sistema financiero tradicional del país.

Las reducciones del precio de las acciones de Holcim, San Carlos (ingenio azucarero) o del hotel Hilton Colón se contraponen al buen desempeño de los bancos Bolivariano, Guayaquil, Pichincha y Produbanco. Mientras los montos en obligaciones, papel comercial, titularizaciones y facturas comerciales han dado un buen margen a los inversores de renta fija.

La banca va a continuar activa, lo cual indica que para este 2020 el valor sus acciones no va a caer. El presidente ejecutivo del Guayaquil, Ángelo Caputi, señaló que terminan el 2019 con una utilidad de 80 millones de dólares y el 70 % será recapitalizado para poder mantener el ritmo en la entrega de créditos durante el año que corre.

El Bolivariano ha dado un paso importante estos primeros días de enero. La Superintendencia de Compañías autorizó la oferta pública de la quinta emisión de obligaciones de largo plazo convertibles en acciones. El monto: 20 millones de dólares.

Otro de los jugadores clave ha sido el Biess (Banco de Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social). Durante el 2019, Biess retomó con fuerza su incursión en las bolsas de valores, “participando de manera activa, invirtiendo alrededor de 870.442.269 dólares en la compra de los bonos de los jubilados, obligaciones, papel comercial, certificados de depósito y certificados de inversión”.

Esta acción ha permitido la compra de bonos a los jubilados que han decidido hacer esa transacción en las bolsas de valores del país, “con condiciones muy competitivas planteadas por el Biess a favor del sector”, señaló la entidad.

El año inicia bien para Corporación Favorita (Supermaxi, Megamaxi, Titan, Aki, Jugueton). En el último mes el precio de sus acciones subió el 2,01 % a $ 2,54 por acción.

En diciembre de 2019 los papeles de este conglomerado, como los del Banco Guayaquil y Produbanco-Promerica, estuvieron activos y al alza, no así Holcim. La cementera no finalizó bien el año que terminó.

Así está el mercado Teddy Cabrera

¿Qué papel? No hay monto mínimo para invertir en la bolsa, pero para conocer más detalles de los rendimientos y del proceso a seguir, debe acudir a una de las casas de valores, que le indican los rendimientos y plazos según el papel.